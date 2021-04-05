被指「黑暴產品」　逾萬件貨物遭內地沒收　周小龍：該怎愛國？

撰文： 潘希橋 最後更新日期： 2021-04-05 23:26

曾因在店內擺放民主女神像而不獲商場續約的童裝店 Chickeeduck老闆周小龍，今日（5日）在社交媒體上透露，超過一萬件貨在數月前遭東莞海關沒收，理由是有關貨品屬「黑暴產品」。他指自己屬於「和理非」的生意人，過去亦沿用大陸工廠，因不希望為反而反，充公事件讓他「質疑市民該如何愛國」。

T恤印「憑咩要我哋跪」字句 座墊等有「黃傘」圖案

周小龍表示，在將近農曆新年時，獲內地廠方通知，超過 1 萬件的貨品，包括 1000 件印有「憑咩要我哋跪」及戴上黑色口罩公仔的T恤；各 500 件印有黃色雨傘的座墊、攬枕及毛氈； 10000 個每邊分別印有 5 隻及1隻鴨仔的帆布袋，被官方沒收。據廠方解釋，官方指他的貨品是「黑暴產品」，官方更勒令內地廠方不能再接周小龍為接洽人的訂單。

周小龍承認部分貨品，例如T恤及帆布袋，其設計意念的確與早前的社會運動有關，但部分如座墊攬枕及毛氈設計都與政治無甚掛鉤。（周小龍Facebook圖片）

稱遭年輕人責罵MIC 仍堅持用中國廠家

周小龍接受《HK01》訪問時，承認部分貨品，例如T恤及帆布袋，其設計意念的確與早前的社會運動有關，但部分如座墊攬枕及毛氈設計都與政治無關。他質疑官方行徑缺乏理由，自己亦未違法，感到無奈和心灰意冷，「我該怎樣愛國？我給那麼多年輕人責罵MIC（Made in China），話要罷買我，我都堅持使用中國廠家，因為我覺得無必要為反而反……我用中國製造，但現在反而打壓我。」

重提事件因近期見「愛國者治港」議題

他又解釋現在才重述說發生在農曆新年前的事件，是因為最近中央及港府不斷提及要以「愛國者治港」，但今次事件令他感到心灰，直言不知道該如何愛國。他強調自己不會因事件而「自我審查」產品設計，除非有天連這些設計都被界定違法。而被充公的貨品，現改由泰國廠家製作，但他表示未來仍然不會放棄在國內生產貨品，但需要重新找廠家合作。

他指在立法會選舉制度改變後，亦有意欲參選，但直言要從人大政協的選委會界別中獲取提名有難度，會盡力嘗試，希望身體力行，證明行政長官林鄭月娥聲言，改變選舉制度非為趕絕民主派的說法，是「所言非虛」。