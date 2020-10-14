政壇諸事町｜霍啟剛出戰立會僅花萬七元　為對手周小龍開支八分一

原定今年舉行的立法會選舉押後，不過各參選人已花費的選舉開支仍可申報，門檻更比以往低。參選體育、演藝、文化及出版界的港協暨奧委會主席霍啟剛的申報開支，竟比絕大部分參選人低，總共只花了17,872.1元。 與之相對，同樣參選體演文出界的民主派參選人周小龍，雖然花費不算多，但亦花了近15萬元，相較之下霍啟剛只花了其八分一的開支。到底霍啟剛的開支為何那麼少？

參選體育、演藝、文化及出版界的港協暨奧委會主席霍啟剛的申報開支，竟比絕大部分參選人低，總共只花了17872.1元。（李澤彤攝／資料圖片）

翻查選舉事務處的開支申報文件，霍啟剛只是舉行了一次記者會宣布參選，花了3,000元租場，而在不少參選人的「大項」的選舉助理方面，大部分參選人向每名助理支付1萬多元，霍啟剛招聘的選舉助理3人，每人只支付1,500元，合共只花了4,500元。

4千元租尖東麼地道舖位作辦公室

另一花費相對多的辦公室租金項目，霍啟剛只是在7月21日至8月20日的1個月期間，花了4,000元租用尖東麼地道一個鋪位作辦公室，而他在印刷品方面亦無需要如其他地方直選參選人一般印刷大量文宣，只是用了1,950元為5個人印製卡片，其餘電話卡、核數師費用等亦壓得相當低，只分別用了170元及2,000元，可說相當「知慳識儉」。

周小龍花10萬元聘4人 只包7月廿多日費用

至於明言參選挑戰霍啟剛的商人周小龍，則在選舉助理方面花了10萬元，分別用3萬元聘用了選舉代理人，再以4萬元、2萬元及1萬元聘用3名選舉助理。這四筆費用列明，用於聘用各人在7月6日至7月31日期間擔任周小龍的選舉代理人及選舉助理，是周小龍花費最高的一項費用。其他方面，周小龍另一大項為選舉廣告開支，一共拍攝了8條片段，當中兩條屬捐贈，其他6條花費了5,000元至1,000元不等，加上其他選舉廣告，一共用了31,145元。

霍啟剛由太太郭晶晶陪同下報名參選。（李澤彤攝／資料圖片）