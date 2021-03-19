周小龍表明會再參選立法會　透露被廉政公署調查是否涉選舉舞弊

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-19 22:21

於去年原定舉行的立法會選舉報名參選體育、演藝、文化及出版界，成為民主派唯一入閘的周小龍，今日（19日）在社交平台上透露，收到廉政公署的信件稱接獲他涉嫌選舉舞弊的投訴，並已完成有關調查工作。信件表示，基於已知的事實，廉政公署毋須繼續調查有關個案。 人大日前通過「完善選舉制度」的決定，立法會參選人料需獲得選委會提名方可入閘。周小龍就明言，會再次報名參選新一屆立法會選舉，「幫政府證明並非要針對泛民入閘」。

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周小龍在facebook公開自己收到廉政公署的信件，稱即使去年的選舉已取消，但對手港協暨奧委會副會長霍啟剛的支持者，仍指控他選舉舞弊。周小龍直言，作為一個獨立民主派參選人，決定參選未來的立法會選舉，需要相當的勇氣，但為了證明特區政府的「公平公正」，「冇辦法唔奉獻自己做白老鼠」，讓特區政府可以證明「周小龍舊年入到閘，今年都入到閘」。

他又在文末標籤「我支持愛國者治港」、「我承認我當選後會有少少自相矛盾」、「我承諾唔會做忠誠廢物」等。

周小龍經營連鎖童裝店Chickeeduck，曾多次在各分店放置與反修例運動有關的擺設，先後被荃灣愉景新城、屯門市廣場及沙田新城市廣場等入稟要求移除。