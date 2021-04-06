民主黨未定選立會否　梁振英嘲盲頭烏蠅合體：大是大非竟拖至9月

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-06 11:58

民主黨昨日（4月5日）召開黨內交流會，討論在新選舉制度下是否仍參與今年底的立法會選舉。黨主席羅健熙會後指，將召開會員大會以投票方式定奪，目前未有時間表，但預料最後限期會是9月選舉委員會選舉後。 全國政協副主席、前特首梁振英今日（6日）再於社交網連發幾帖狙擊民主黨，嘲諷該黨「年底選舉，九月決定」，形容民主黨這個泛民第一大黨「淪落至此」，是「盲頭烏蠅合體」的下場。

質疑民主黨想參選惟採拖字訣

梁振英指，民主黨昨日會後召開記者會，自己也有看現場直播，但「誰知道水汪汪」，內容都是「幾個年青人輪流批評時政」，但對於是否參選又未有決定，拖延到9月留待黨大會，反問為何要「年底選舉，九月決定？」他嘲諷稱：「唉，泛民第一大黨，淪落至此。這就是盲頭烏蠅合體的下場。」



對於民主黨前主席劉慧卿指民主派不應參選，而現任民主黨領導層認為待會員大會決定，梁振英在帖文質疑想「事緩則圓」，「如果要聽黨大會的，隨時可以召開，不必等半年」。

梁振英昨日曾發文，指民主黨「招收黨員太濫，而且沒有凝聚力，沒有領導力，馬不聽人的指揮，而是人騎在馬上任得馬亂跑，愈來愈激」，結果一起衝落懸崖，有如「連體的盲頭烏蠅」，怎麼找都找不到出路。

劉慧卿指，如果新修改的選舉制度持續，個人認為自稱民主派的人士，都要考慮不參選。（資料圖片/鄭子峰攝）

劉慧卿：若新制持續 民主派應考慮不參選

民主黨前主席劉慧卿今早於商台節目表示，如果新修改的選舉制度持續，民主成分不增加，個人認為自稱民主派的人士，都要考慮不參選。她指，自己回歸前後曾七度參選，雖說每次都有很多限制，但過程不會讓人覺得是「一個局」，而是公平開放，取得足夠的市民提名票就可參選，市民亦不會因而狙擊她，並且「歡天喜地去投票」；但她指，新制下不會再有類似情況發生，有意參選的人要四出拜票，證明自己在「過去幾十年都無講過當權者不喜歡的說話」，認為這樣參選已無意義。

劉慧卿又提到，已多次重申絕大部份港人都愛國愛港，不是要搞顏色革命，亦不是想推翻北京政權或特首，只是想北京恪守《中英聯合聲明》和《基本法》的承諾，讓香港有自由，繼續「跳舞、跑馬」，可保障市民的人身安全、法治和司法獨立，並且發展民主。

梁振英則在社交網反駁指，如果是恪守《基本法》，那為什麼劉慧卿又要支持「違反《基本法》」的公民提名，而不是支持《基本法》規定的提名委員會提名。