梁振英撰長文狙擊民主黨：心中口中無中央　「四不」致衝落懸崖

撰文： 文維廣 最後更新日期： 2021-04-05 12:34

全國政協副主席、前特首梁振英今天（5日）在社交網頁撰寫長文，批評民主黨已成「無得拆」的炸彈和「死症」，又指民主黨近年有「四不」，包括不上北京、不入中聯辦、不做調查研究及「跟着其他人亂喊『公民提名必不可少』」，形容民主黨就是這樣「衝落懸崖」。 有傳或擔任選委會總召集人的梁振英更直接批評，民主黨至今心中口中都沒有「中央」，只有「內地」。

稱「民主黨招收黨員太濫」

梁振英在文章指出，民主黨近年走了不少歪路彎路，損兵折將，又引述傳媒報道稱民主黨黨內有人對正籌組的「內地及政制事務專責委員會」有意見，包括有黨員擔心委員會成為民主黨「最大的炸彈」。

梁振英隨後批評，民主黨已成「無得拆」的炸彈和「死症」，認為民主黨招收黨員太濫，沒有凝聚力和領導力，又稱民主黨員「馬不聽人的指揮，而是人騎在馬上任得馬亂跑」，令該黨越來越激。

質疑民主黨心中口中無「中央」

梁振英又提到，民主黨近年有「四不」，令他們「衝落懸崖」，包括不上北京、不入中聯辦、不做調查研究及「跟着其他人亂喊『公民提名必不可少』」。梁振英更直指，民主黨至今心中口中都沒有「中央」，只有「內地」，「儼如香港的小朝廷，隔深圳河而治。」梁振英續指，民主黨不和北京接觸，同時「盲目迷信群眾壓力」，以為有大批支持者佔中等，北京就會就範，結果「鍊爆」和「輸凸」。

他在文末重申，自己還是認為民主黨的炸彈「冇得拆」，因內部矛盾太深，「唯一拆彈的辦法，就是將硝酸甘油分開，將民主黨分拆，賣豆漿油條的和賣咖啡牛角包的各行各路，各有各的牌子風格，各有各的門面，各有各的顧客。撐下去，只會令黨員和選民痛苦。」

曾委任前民主黨員做「文膽」

梁振英與民主黨多年來針鋒相對，他在2012年上任特首後，委任前民主黨黨員馮煒光出任新聞統籌專員，猶如梁的「文膽」。梁振英長期遭民主黨黨員狙擊，其中民主黨前立法會議員林卓廷和尹兆堅發起「天下為公」計劃，透過私人檢控等方式，追究梁振英UGL事件，林卓廷因此長期與梁振英針鋒相對，梁經常在Facebook發文批評和揶揄他，林不時反擊，火花四濺。