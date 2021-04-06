消息指郭榮鏗已離港　現處加拿大　公民黨：未收到退黨通知

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-06 22:34

消息指，已宣布退出本港政壇的公民黨前立法會議員郭榮鏗已離開香港，到加拿大定居。 消息指，郭榮鏗於去年11月底離港，前往英國倫敦，及後轉抵加拿大，其妻子及兩名兒子亦於12月現身加拿大。 公民黨主席梁家傑接受《01》查詢時均表示，不清楚郭榮鏗行踪，而他未收過郭的退黨申請。內務副主席賴仁彪亦稱，很久沒有與郭榮鏗聯絡，沒有任何補充，強調至今未收到郭的退黨通知。

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因內會風波遭兩辦炮轟

郭榮鏗於1978年在加拿大出生，1981年跟隨家人回流香港，跟隨前往英國升學，1999年取得倫敦大學國王學院法學學士學位，2000年在香港大學考獲法律專業證書（PCLL），於2006年正式成為大律師。同年，郭榮鏗加入公民黨，參加當屆選委會選舉，成為法律界選委。

2012年，郭榮鏗從黨友吳靄儀手中「接棒」，出戰2012年立法會法律界功能界別選舉，當選立法會議員，2016年成功連任。

2019年10月，郭榮鏗以內會副主席身份，主持內務委員會主席選舉，民主派議員在會議期間不斷提問，試圖拖延主席選舉，令內會2020年4月仍未選出主席。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

2019年10月，郭榮鏗以內會副主席身份，主持內務委員會主席選舉，民主派議員在會議期間不斷提問，試圖拖延主席選舉，令內會2020年4月仍未選出主席。內會風波觸動中央神經，中聯辦和港澳辦罕有地發聲明譴責郭榮鏗，港澳辦點名批評郭榮鏗等人企圖癱瘓立法會，衝擊憲法及其秩序，涉嫌公職人員行為失當。

2020年7月，郭榮鏗出戰法律界立法會選舉，被選舉主任裁定提名無效，取消參選資格。2020年11月，人大常委會就立法會議員資格問題作出決定，政府隨即褫奪楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和梁繼昌四人會議員資格，郭榮鏗其後宣布退出政圈。

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2019年6月6日，法律界發起黑衣遊行，

年初出新書 曾被揶揄「林鄭契仔」

郭榮鏗被DQ後接受訪問，宣布退出政壇，認為「議會式政治」不再可行，決定不再參選，但稱無悔尋求美國制裁香港。他及後推出新書《當守的道》，回顧8年從政之路，由當初的法律界新星，到後來被揶揄是「林鄭契仔」、內會風波遭北京炮轟，最後由林鄭親自提請人大DQ。