選舉修例下周三立法會首讀　工聯引羅致光：本屆未能處理MPF對沖

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-07 13:37

全國人大常委會早前通過修訂《基本法》附件一及二，勞工及福利局局長羅致光、運輸及房屋局局長陳帆、發展局局長黃偉綸等問責官員今天（7日）舉行多場解說會，向相關業界解說修例工作。 與羅致光會面的工聯會立法會議員陸頌雄表示，改制後的議會更理性、更和諧，冀政府在勞工政策上展現承擔。陸頌雄引述羅致光指，由於律政司須調動人手處理其他事項，未能在今屆立法會任期內處理取消強積金對沖法案，羅致光承諾將於新一屆立法會盡快處理。 工聯會成員梁子穎指，羅致光在會上透露下周三（14日）將選舉修例法案提交立法會首讀。

陸頌雄冀換屆後即處理：體現行政主導獲強化

陸頌雄接受《香港01》查詢時表示，由於律政司抽調人手負責選舉修例本地立法工作，政府難以本屆立法會任期完結前提交草案，但他希望新一屆立法會12月換屆後，政府最快可於一月提交草案，以體現行政主導獲強化，解決纏繞社會多年的議題。他又指，過往傳統商界反對取消對沖，料新一屆立法會加入選委會界別後，更能體現社會整體利益，相信取消對沖方案可獲通過。

（01製圖）

規劃師學會前會長：冀委任專業人士入區議會

另外，陳帆與黃偉綸今天在政府總部舉行6場解說會，與多個專業團體及業界持份者會面。有份出席解說會的建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，有與會者就本地立法工作向當局提供意見，亦有與會者關注界別的立法會參選資格，因過往曾有參選人並非所屬專業會員但仍能參選。

謝偉銓續指，他在會上反映，希望日後建測規園界立法會議席繼續以個人票選出，因此過往一人一票的運作良好。

規劃師學會前會長麥凱薔在會後表示，會上有人向當局反映，希望政府日後委任專業人士擔任區議員，提供意見和協助地區發展。