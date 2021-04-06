選舉改制｜曾鈺成：民建聯要有志氣入政府　將來普選亦有資格審查

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-06 16:08

北京改革本港選舉制度，立法會加入選舉委員會界別後，佔較大比例的40席，相反直選議席由35席減至20席。民建聯創黨主席曾鈺成認為，若因直選議席減少而轉向選委會發展是想法狹隘，「民建聯除了要有骨氣，如果有志氣應該想大一點，不應該只看著這90席」，而考慮加入政府是其中一個方向。 選舉改制方案出台前，曾鈺成曾倡議「333」組成立法會，即選委會、功能界別及地區直選各佔30席。曾鈺成指，若今年12月的立法會選舉順利，未來四年立法會運作非常有效，日後立法會議席的比例再作調整，「由『2、3、4』變做『3、3、3』，有甚麼奇怪呢？」

曾鈺成指立法會先前運作不理想，認為放棄原有軌道重來，不能說成開倒車。（盧翊銘攝/資料圖片）

否認政制「開倒車」

曾鈺成接受《有線新聞》專訪時，提到立法會重設選委會界別，指很多人都認為回歸初期的第一、二屆立法會較現在文明，又形容近年立法會大部分時間不能運作，特區管治越來越艱難，「在這情況下現在放棄這條軌道，在另一條軌道重來，不能說是開倒車」。

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曾鈺成：未來普選不會無提名限制

曾鈺成相信，經過今次選舉修改後，中央對港會更加放心，預料日後有普選都會在現在基礎上進行，屆時繼續設有提名限制、資格審查，「對不起，如果你認為這不算是普選，真的，遙遠的將來我覺得都很艱難了。」

曾鈺成曾表示，相信中央會繼續以「五部曲」推行政改，如今只變成「一部曲」，他承認低估了中央的決心，相信今次改動是因為中央很難接受推政改要在立法會得到泛民支持。