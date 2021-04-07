獲批庇護　羅冠聰冀英國內政部更了解香港複雜政局

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-07 22:59

流亡英國的前香港眾志立法會議員羅冠聰上年12月向英國申請政治庇護，他今（7日）在facebook表示，經歷約4個月的申請，與難民審批機關多輪的會面和會談後，日前獲得英國內政部批出庇護。 羅冠聰稱，其個案是基於他面對過的政治案件以及在《國安法》下的通緝，「諸多證據顯示我是因政治迫害而被迫離開家園，且在可見將來無法回國。」他希望其個案能讓英國內政部更了解香港複雜的政治局勢，並盡量給予其他人一定的酌情權，在不損害難民申請的門檻準則下，確保受逼害的抗爭者能逗留在安全的地方。

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羅冠聰在貼文表示，他的審批狀況不代表其他人面對的處境，因他們的個案不一定獲媒體關注而有新聞佐證，亦有可能因案件內容涉武力衝突而被質疑等。羅冠聰又指，其他人在面對難民審批時未必能立即給予充足證據，等待面試和結果時伴隨對未來的迷茫和焦慮，因此他希望其個案能讓英國內政部更了解香港複雜的政治局勢，並盡量給予其他人一定的酌情權。

羅冠聰去年12月尾在facebook表示，決定向英國申請政庇護，「成為流散在全球各地的其中一位香港人」。他當時指，從新聞報道得知英國嚴謹且高門檻的政治庇護審批，會與其他申請者走同樣的程序。羅冠聰強調，這次經歷能讓他向英國政府就便利其他港人措施提供意見，同時透過他的個案引起英國政界上下對香港「流亡者」的關注。