黃藍之爭｜羅冠聰：應尋求更多盟友　非建立敵人　葉劉望和而不同

反修例示威浪潮退卻後，社會上「黃藍之分」仍然明顯，而「黃營」中不時出現「鬥黃」的情況。流亡英國的前香港眾志常委羅冠聰在facebook發文，以天鵝絨革命發起人、前捷克異議者哈維爾的「活出真誠」論（Living in Truth）回應「鬥黃」現象，稱要針對的是接受政權委派的任務，成為傳播極權意識形態的人或企業，認為不應以最嚴謹的標準去攻擊活在真相裏的人，區分藍黃的前設是尋找更多盟友，而非建立更多敵人。 新民黨主席葉劉淑儀指出，香港的「黃藍之爭」，或政治意識之爭，並非香港獨有，如英美也有黨爭或是否留歐之爭，甚至宗教國家的內部爭論，又希望香港「和而不同」。

羅冠聰指，「鬥黃」成為了熱議概念，如在黃色經濟圈上，會鬥誰聘得多「手足」、捐出最多款項；在個人層面，會鬥有否幫襯藍店、讚好親中藝人的社交媒體等。他提到，前捷克異議者，及後在國家民主化後當選總統的哈維爾曾談論「活出真誠」（Living in Truth）的重要，指在1970年代的共產捷克政局封閉，市民終日活在惶恐之中，戰戰兢兢地服從政權劃下的條條框框，生怕有任何逾矩的行為，會遭到政治報復，甚或滅頂之災。

他說，在這種政治氛團下，有人選擇「活於謊言」（Living in lie），例如賣菜大叔為求表忠，展示一些他並不相信的標語。相反，他稱，「活出真誠」正是活出人性自由和多元，各人不因政權所設的條條框框而自我局限。

羅冠聰：不應以最嚴謹標準攻擊所有人

羅冠聰指難以直接將所有人的付出和犧牲比較，而所謂的「鬥黃」，是希望劃分出一套準則，透過價值觀來判別誰敵誰友。他認為，即使是錯買「藍底」商品服務、專注自己的工作而缺乏政治敏感度，或者因為各種限制而無法表態的人，也不應苛求，用最嚴謹的標準去攻擊他們。

葉劉淑儀與前主播張寶華會談，提到黃藍之爭非香港獨有。

葉劉淑儀：黃藍之爭非香港獨有 高興不同意見能誠懇交流

葉劉淑儀在facebook表示，她日前接受前主播張寶華訪問，雙方對「一國兩制」及警方執法等理解明顯有分歧，但很高興他們都能誠懇交流。她提到，香港經歷2019年修例風波以後發展的政治及暴力事件，到去年回歸日前夕《港區國安法》正式通過，香港逐漸回復平靜。而香港的「黃藍之爭」，或政治意識之爭，其實不是香港獨有，就如英美也有黨爭或是否留歐之爭，甚至宗教國家的內部爭論。

她又認為，香港2021年應該好好恢復元氣，無論與其他人意見有多不同，應該好好互相尊重，保持「和而不同」，共同尋求讓香港復原的方法。