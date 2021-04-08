民主思路花7位數開網台 湯家驊稱非選舉工程：個人無意再參選

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-08 19:37

由行政會議成員湯家驊創辦的民主思路有新搞作，為貼近現時網絡生態，去年11月起開始營運YouTube頻道「竹石台」，並將於明日正式開台。 湯家驊表示，「竹石台」是一個集時事、政治、民生熱話的綜合評論頻道，現時有四大節目，希望加強發放香港溫和理性的第三路線聲音，但強調網台非選舉機器，與選舉無任何關係。 談及來年三場選舉，湯家驊說自己無意參選，亦不會花太多時間替人助選，但透露近日民主思路曾進行內部調查，不少成員表達有興趣為政府出力，但至於會否派人出選立法會則未有定案。

談及來年三場選舉，湯家驊說自己無意參選，亦不會花太多時間替人助選。（李澤彤攝）

根據介紹，「竹石台」涵蓋嘉賓訪談、個人時事Talk Show及國際議題研討，頻道現時有四大節目，分別為《時政吹水站》、《湯家驊時事點評》、《靜思而行》及《International Channel》。

其中，《時政吹水站》屬專訪嘉賓類型節目，由湯家驊及民主思路理事擔任主持，與來自不同範疇的嘉賓討論最新社會話題。至於《湯家驊時事點評》則由湯家驊主持，點評最近發生的時事熱話，或就傳媒輿論提出個人見解。

節目《靜思而行》是以視像或聲音複述每周由湯家驊及民主思路理事所寫的報章專欄內容，而《International Channel》則有如國際台，希望為國際社會和在港外籍人士提供本地新聞資訊，受訪嘉賓包括外國領事、商界領袖及大學教授等。

湯家驊在傳媒茶聚上表示，開設網台的想法源於一年半前反修例風波期間，當時有支持者願意提供拍攝資源及場地，最後在約9個月前付諸實行。他又透露，目前正籌備另一節目，就市民關心的政策落區問市民意見。

湯家驊形容，網台並非選舉機器，暫未有計劃邀請政府官員擔任節目嘉賓，因不想被視為政府喉舌。（李澤彤攝）

不少成員「願意為政府出力」

談及來年三場選舉，湯家驊強調，民主思路不會特別迴避選舉，暫時未知成員有否興趣參選，但透露近日曾進行內部調查，不少成員都表示願意為政府出力，形容反應好踴躍。

湯家驊形容，網台並非選舉機器，暫未有計劃邀請政府官員擔任節目嘉賓，因不想被視為政府喉舌。他又說，民主思路投放了接近七位數字營辦網台，但由於反修例風波及疫情關係，過去兩年籌款數字近乎零，希望在網台開台後能有人贊助節目。有民主思路職員補充，頻道主要受眾為45歲以上人士，但亦有不少年輕觀眾收看節目。