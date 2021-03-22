民主思路調查：一國兩制指數創新低　湯家驊稱不認為要看民調辦事

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-22 18:25

民主思路今日（22日）公布新一輪的「一國兩制」指數，其中民意調查方面，於去年12月22日至今年1月13日期間，訪問了1,002名市民，評分為3.37分；國際社會的評價為7.59分，兩者平均分為5.48分，較去年輕微下跌0.2%，創2017年編制指數以來新低。 身兼行政會議成員的民主思路召集人湯家驊表示，不認為政府要看民調辦事，指調查可以反映市民觀感，不可漠視但亦不代表一切。他又稱，北京以強硬措施處理香港問題，長遠可能為「一國兩制」發展注入穩定因素，相信改革選舉制度不會影響香港的民主選舉進程。

港人政治傾向去激進化

在民意調查方面，「一國兩制」的九個範疇中，「獨立司法權」及「言論自由」的評分有較大跌幅，分別跌0.16分及0.12分。民主思路聯席召集人（研究）潘學智相信，與最近的12港人案及政治人物被捕有關。至於國際評價方面，湯家驊稱，不可低估西方國家圍攻中國，對香港的影響，預料香港在國際社會的評價將進一步下跌。

至於港人政治傾向，「溫和派」上升3.6%，至53.6%，重回2019年底水平；建制派支持者亦增加1.5%至10.6%，超越抗爭派的9.3%。潘學智認為，反映社會有去激進化的跡象，與勢頭已慢慢減退的社會運動吻合。

問及2047年後應否延續「一國兩制」，支持率淨值下跌5個百分點，至59.9%，支持者當中最多人認為「維持高度自治」為有利條件；認同「維護國家安全」的就上升5%至15.1%。

民主思路建議，政府內部應設立處理「一國兩制」問題的委員會，並建立監管系統，管理可能影響「一國兩制」或治理質素的衝突。

3月22日，民主思路公布新一輪的「一國兩制」指數。（翟睿敏攝）

湯家驊：「一國」不穩 「兩制」無法行穩致遠

人大日前通過「完善選舉制度」的決定，包括規定設立候選人資格審查委員會。被問到有關《決定》會否影響市民對「一國兩制」的信心，湯家驊指個別事件的即時影響可能頗大，但距離2047年尚有多年時間，可能會有其他改變。他指，若「一國」不穩定、存在安全問題，「兩制」發展就無法行穩致遠，更不可能發展民主，故首要處理香港內部不穩定的問題。

湯家驊稱，中央的看法是國家安全問題不可以等，在拖垮前便需先處理，所以《國安法》屬預防性法律。他又稱，若沒有出現「攬炒十部曲」，今日的政制改革亦未必會出現，但稱「一國兩制」與國安問題，並非勢不兩立，在追求民主法治的同時，置國家安全於不顧的說法，不可能成立，認為應找到兩者間的平衡；如果矛盾無法化解，2047年後能夠延續的可能性近乎零。