公民力量反對沙嶺殯葬城　倡18區建電子自動化龕場善用空間

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-09 15:28

政府擬於北區邊境沙嶺建設「超級殯葬城」，可同時用作殯儀館、火葬場，骨灰龕場，惟近日引起建制派不滿，認為當局應縮減規模或調整選址。 公民力量李梓敬今（9日）表明反對建設沙嶺殯葬城，並提出不同建議，包括在全港18區建設骨灰龕場，避免大型殯葬設施集中在單一區域，或開闢孤島建設大型骨灰龕場；又建議設電子自動化龕場，有助善用空間。

土木工程師倡建電子化龕場取代

註冊土木及設計工程師彭振聲解釋，傳統龕場佔地較多，電子化龕場則不需要預留大量空間，拜祭人士可透過智能系統，將先人骨灰由龕場的儲存空間移動至拜祭位置，設計如同電子停車場，佔用空間較少，有助善用土地。

沙嶺「超級葬殯城」的位置與深圳市中心相鄰，李梓敬擔心，燃燒屍體或香燭冥強時散發的氣味及煙霧會影響深圳市民，批評政府規劃時未有考慮當區居民感受，又認為港府規劃城市時被香港地區界線限制，未有考慮大灣區整體發展。

公民力量反建議原址設科技城

李梓敬反對在沙嶺設殯葬城，建議於各區設龕位及火葬場等厭惡性設施。被問到是否將深圳居民感受凌駕港人需要，李梓敬回應指，北區居民亦反對建設沙嶺殯葬城，又形容現時的沙嶺墳場與政府計劃興建的殯葬城規模相差甚遠，對附近居民造成更大影響。

另外，公民力量反建議可在擬建殯葬城位置設立科技城，有記者問到，沙嶺本身為墳場，加上位置偏遠，即使建設成購物城或科技城，亦未必能夠吸引市民及商家進駐，李梓敬回應指，沙嶺的位置與深圳市區較近，認為港府可與內地合作，共同發展交通配套。