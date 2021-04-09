沙嶺殯葬城︱陳克勤斥規劃失當促減規模　骨灰龕關注組批如夢初醒

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-09 12:59

政府擬於毗鄰深圳的沙嶺興建集殯儀館、火葬場、骨灰龕場於一地的「超級殯葬城」，預計於2022年落成，但近日引來社會熱議。民建聯立法會議員陳克勤今（9日）在電台節目上斥政府規劃失當，指該處將會是粵港澳大灣區中心點，應好好利用土地發展經濟，促請政府縮減「殯葬城」規模，將設施「打散」於現有設施上擴建，或遷至無人居住的島嶼。 陳克勤指出，屯門曾咀的骨灰安置所將提供25萬個龕位，足以應付需求，強調暫停或縮減沙嶺殯葬場規模，不會影響公營骨灰龕位供應。 各界關注骨灰龕法案大聯盟召集人謝世傑則批評陳克勤的說法是「匪夷所思、荒謬」，又指沙嶺殯葬城計劃早已諮詢過立法會和區議會，獲議員支持，「依家先如夢初醒咁，大灣區發展唔係今日嘅事。」

陳克勤：屯門曾咀25萬個龕位將落成 足應付需求

陳克勤在港台節目《千禧年代》上表示，本港有需要增建殯葬設施，但沙嶺殯葬城計劃設置20萬個龕位、20個火葬場及30個殯儀館，質疑是否需要將大型殯葬設施設置於大灣區的重要戰略中心，犧牲經濟發展用途。

他又批評政府規劃失誤，例如政府計劃在和合石興建公屋，「將生人與先人擺埋一齊」，突顯政府規劃荒謬。陳克勤說，沙嶺殯葬城計劃規劃近十年，但當時未有大灣區發展，建議政府將計劃在沙嶺興建的設施「打散」，在現有設施上擴建，或設置於無人居住的島嶼。

陳克勤指出，香港平均每年死亡人口為5萬，而屯門曾咀將有25萬個龕位陸續落成，足以應付需求，即使暫停或縮減沙嶺殯葬城規模，都不會影響公營骨灰龕位供應。他又批評，政府私營骨灰發牌制度非常緩慢，相關政策制定後，只有約５至６個場地獲發牌，間接推高了私營骨灰龕位價格。

謝世傑斥如夢初醒 「大灣區唔係依家先出現」

出席同一節目的謝世傑指，沙嶺殯葬城計劃早已諮詢過立法會及區議會，2017年立法會更通過於沙嶺墳場興建骨灰安置所土地平整工程的18億元撥款，「依家先如夢初醒咁，大灣區發展唔係今日嘅事。」

謝世傑說，沙嶺殯葬城屬中長期計劃，而曾咀只能提供約16萬個龕位，加上本港人口老化，每年需要約4萬個龕位，曾咀只足以應付4年需求。他質疑本港難以覓得其他合適地點設置殯葬設施，即使有人建議於洪水橋等新發展區作相關規劃，但目前新發展區仍在收地階段，遠遠追不上需求。他又指，有紅磡居民希望將該區殯葬設施遷至沙嶺，以更好地運用市區土地。

陳克勤：2017年支持時未有大灣區綱要 批謝世傑「一知半解」

陳克勤向《香港01》表示，《粵港澳大灣區發展規劃綱要》於2019年2月才公布，立法會2017年通過地皮平整工程時，仍未有大灣區規劃綱要，當時支持撥款因香港有興建殯葬設施的需要，批評謝世傑「一知半解」，對大灣區毫無認知。