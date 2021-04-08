林鄭冀下屆政府增政治任命職位　沙嶺超級殯葬城「叫停影響好大」

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-08 16:39

行政長官林鄭月娥今日（8日）出席立法會答問大會，回答議員提問。政府一直表示修改選舉制度可以提高管治效能，被問到如何提高時，林鄭表示除了要有制度亦要有人才，原則上同意要增設政治任命職位，但直言現屆政府沒太大空間檢視這方面。

認同公務員需改革 但工程龐大亦困難

工聯會黃國健提出，會否在各政策局增副局長、政治助理等政治任命職位。林鄭月娥回應說，原則上同意開設這些職位，但本屆政府快完成第4年任期，沒有太大空間檢視規模人數，相信下屆政府可研究是否需要增加政治任命官員，配合公務員隊伍做好管治工作。

何君堯亦希望提升特區班子管治效率，他舉例河套區興建8棟樓也要2027年才建成，11號幹線亦要研究十多年，冀政府不要受制於城規、環保問題，特事特辦，避免出現「顧問治港」的狀況。林鄭回應說，可檢討有否空間減省政府人手，以免政出多門，但工程相當龐大。她同時是時候要處理，但對上一次公營部門改革已是回歸前，不能低估再改革的困難。

內地網民早前反對香港在北區沙嶺興建「超級殯葬城」。林鄭月娥指，該項目已規劃10年以上，並非全新項目，強調政府不是故意將殯葬城放在北區，政府早前已在立法會成功申請撥款進行前期工程，「叫停項目影響好大」，亦不能解決龕位不足這個民生逼切問題。林鄭承諾將要求建設部門考慮有關問題，但強調沒有說過會重新檢視項目。