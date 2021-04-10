林鄭月娥：運動員以「中國香港」名義參加國際比賽　體現一國兩制

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-10 15:51

行政長官林鄭月娥今日（10日）出席國泰航空2019年度香港傑出運動員選舉頒獎典禮時表示，東京奧運會和殘疾人奧運會舉行在即，香港運動員正積極備戰，祝福運動員再創佳績，為港爭光。 此外，林鄭在典禮上提及人大上月修訂《基本法》附件一和附件二，改變香港的選舉制度，並指有關決定與體育界息息相關，例如香港運動員以「中國香港」名義參加國際比賽，體現「一國兩制」。在完善之後的選舉制度下，體育演藝文化及出版界繼續是選舉委員會及立法會的組成界別，而選委會界別分組的30位委員，將更具代表性，及與業界有更緊密的聯繫。

林鄭月娥指，「香港傑出運動員選舉」是本港體壇一年一度的盛事，表彰他們所取得的卓越成就。受疫情影響，大會今年採用嶄新形式公布結果，更加首度在西九文化區內舉行。林鄭稱讚，西九文化區糅合了本地傳統特色和國際元素，正發展成為香港文化新地標。

林鄭指，今屆的傑出運動員選舉競爭激烈，共接獲超過150個運動員、運動組合和運動隊伍的提名，衷心祝賀各個得獎者是眾多優秀運動員中的表表者，實至名歸。

林鄭月娥：港府已增加逾2億元資助 予港協暨奧委會及各體育總會

林鄭月娥表示，政府未來會繼續支持香港體育發展，又透露自上年度開始，大幅增加對港協暨奧委會和各受資助體育總會的資助，由以往約3億元一年逐步增加至超過5億元，以鼓勵體育總會推廣不同運動項目，以及培訓青少年運動員。同時，港府亦很着重體育總會的管治。為了進一步提升各個體育總會的管治水平，政府已撥款支持港協暨奧委會成立一個專責小組，檢視各個體育總會的運作及內部監管機制，並提出適當的改善措施，以及制訂一套管治守則。