林鄭為民建聯「政道」課程任主講　盼更多有才幹人士當議員或官員

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-11 13:42

全國人大常委會日前通過《基本法》附件一、二的修訂，港大法律學院教授陳弘毅接受中新社訪問時表示，完善後的選舉制度將吸引部分因原來泛政治化環境而卻步的人，認為他們或不習慣或不適合參與直接選舉，但他們有服務香港的意願。 特首林鄭月娥今（11日）在Facebook表示，完全認同陳弘毅的說法，期盼更多有才幹、有熱誠、愛國愛港的人出任議員或官員，從而提升特區的治理效能，為市民做實事。

陳弘毅在訪問中表示，完善選舉制度後，香港對參政人士的資格審查將較嚴格，但不認為被否決參選資格的人會比以前多，相信絕大部分獲足夠提名者都會符合參選資格。他提到，完善選舉制度本身不能保證會出現好政策解決香港存在的各種問題，但已排除部分妨礙香港有效管治的因素。

林鄭在貼文中引述相關言論，指在過去一段時間，曾接觸過不少對參政卻步的有能之士，希望改善後的政治環境會改變他們的態度。林鄭強調，特區政府正加強對個人私隱的保障，相信能消減他們擔心被「起底」或惡意造謠攻擊，甚至影響家人等顧慮。

港大法律學院教授陳弘毅接受訪問時表示，完善後的選舉制度將吸引部分因原來泛政治化環境而卻步的人，認為他們或不習慣或不適合參與直接選舉，但他們有服務香港的意願。（資料圖片）

林鄭任主講 談當特首苦樂

民建聯舉辦「政道 ─ 治政理念研習課程」，培訓政治人才，加強從政管治之道，並邀請政界人士授課。林鄭近日接受民建聯主席李慧琼訪問，推介有關課程，並會參與主講，正構思談談「當特首的苦與樂」。