紫荊黨入黨表格曝光　需申報選民資料及參選經驗　不容雙重黨籍

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-11 18:45

由多名有內地背景的商界人士組成的紫荊黨，其官方網頁近日正式上線，並附有入黨申請表，年滿18歲的香港居民可申請入黨，申請人須認同該黨的建黨宣言及宗旨，同時須有兩位正式黨員作推薦人，未有推薦人的申請者，須由組織建設委員會的委員代表約見。

紫荊黨在官方網頁上載多項新資訊，包括創黨人李山（右）和黃秋智的合照，提到二人於去年3月1日在維多利亞港的一艘紫荊號遊船上，宣告成立紫荊黨。

去年3月於維港遊船創立

紫荊黨在官方網頁上載多項新資訊，包括創黨人李山、黃秋智的合照，提到二人於去年3月1日在維多利亞港的一艘紫荊號遊船上，宣告成立紫荊黨。

該黨近日亦於官方網頁上載一份入黨申請表，訂明凡年滿18周歲的香港居民，認同該黨的建黨宣言及宗旨，有志於參政、議政，熱心社會事務，皆可申請入黨。

紫荊黨成員分兩類，包括「紫荊之友」和正式黨員，有意更深入了解紫荊黨並獲邀請參加活動的申請者，可先成為「紫荊之友」，有意正式加入紫荊黨的申請人可申請為正式黨員。

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需申報有否參選經驗

請表格訂明，申請人須認同該黨的建黨宣言及宗旨，同時須有兩位正式黨員作推薦人，未有推薦人的申請者，須由組織建設委員會的委員代表約見，紫荊黨有權拒絕申請而毋須給予任何原因。

根據入黨申請表，申請人須提供多項個人資料，包括姓名、身份證號碼、國藉、選民資料、參選經驗、職業及工作資料、學歷等，同時規定不能擁有其他政黨的政黨，須承諾一旦成為紫荊黨黨員，將不能同時擁有其他於香港註冊的政黨的黨籍。