紫荊黨北京催生？　政界：從一跡象找答案　註冊地址為秘書公司

近日有傳媒報道，一群「海歸派」財經界人士於今年5月成立新政黨「紫荊黨」，據「紫荊黨」公司章程，創辦人為瑞士信貸集團董事、全國政協委員李山，成員包括中播控股（0471）主席黃秋智及卓悅控股（0653）主席陳健文。該黨以支持「一國兩制」，改善中央及特區關係為創黨宗旨，並提到會派員參加香港選舉。 「紫荊黨」的註冊地址為銅鑼灣時代廣場二期的一個辦公室，該址為一所名為「達盟香港有限公司」的企業服務公司，根據公司網站介紹，主要為不同公司提供會計和稅務合規、企業秘書、人力資源、註冊代理人等服務，即秘書公司。 《香港01》記者昨日（8日）上門視察，前台職員稱沒有名為「紫荊黨」的公司在旗下，亦不認識3名創辦人，公司的水牌亦未見有標出「紫荊黨」。 在政局動盪紛亂之際，有內地背景的「紫荊黨」橫空出世，政界議論紛紛，究竟這是否由北京一手催生？有政界人士指，或可從一個跡象找到答案......

記者親到「紫荊黨」註冊地址、銅鑼灣時代廣場二期的辦公室視察，惟前台職員稱沒有名為「紫荊黨」的公司在旗下，水牌亦不見該黨名字。（盧翊銘攝）

擬派人參選選委 贊助心水特首人選



翻查資料，達盟香港為內地企業愛用的外聘企業秘書公司，達盟及負責人棒國輝的名字在多間內地企業的通告中均有出現，包括中廣核電力（1816）、中國銀河（6881）、國電科環（1296）、華電福新（0816）等，亦曾擔任匯源果汁（1886）的公司秘書。

據報，「紫荊黨」由海外歸國的財經界人士創立，由約20人創辦，當中大部分在香港港長大，有留學外國經驗，並與內地有聯繫。「紫荊黨」黨綱列明，該黨核心政治主張是「為全體香港人爭取下一個五十年不變，追求百年『一國兩制』」，認為2047年的期限困擾各界，並影響經貿活動，故向中央爭取下一個五十年不變。



該黨表明會參與特首選舉委員會委員及特首選舉，支持、贊助和推選代表他們理念的候選人外，亦會籌建函蓋智庫、民調機構、媒體網絡，推動各項政策主張，為港府輸送人才。

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目標招收25萬會員 為民建聯6倍

《星島日報》引述其中一位創辦人黃秋智表示，新政黨會是一個「香港人的政黨」，目標招收25萬名黨員，不分背景。現時最大的建制派政黨民建聯經營近30年，成員數目為4.5萬人，「紫荊黨」的目標是民建聯的6倍，黃秋智就指25萬會員是一個憧憬，舉例稱美國共和黨及民主黨均有5,000萬黨員，在香港700多萬人中必須有足夠的黨員人數，才可以代表到港人的利益。

「紫荊黨」成立的消息一出，不少聲音揣測該黨與中聯辦有關係，猜度是否出北京「發功」催生，立法會前議員朱凱廸甚至臆測是「中共地下黨浮面」。黃秋智稱不希望新政黨被標籤，應由巿民定奪，他們亦曾與不同階層及類別的人士溝通，又稱希望能在一、兩個月內成立。

記者親到「紫荊黨」註冊地址、銅鑼灣時代廣場二期的辦公室視察，惟前台職員稱沒有名為「紫荊黨」的公司在旗下。（盧翊銘攝）

親中報章「冷處理」

不過，有政界人中表示，「紫荊黨」料僅是建制商人在這段時局混沌期的「自發」行動，與北京毫無西瓜葛，最明顯的迹象是有關消息爆光後，兩份北京嫡系報章《大公報》、《文匯報》都隻字不提，已反映了有關方面的態度。該人士舉例指，早前有商人高調地開記者會為「明日大嶼」倡議極具創意方案，全港市民一人一股集資1.1億，當時亦有人以為是有關方面為港府「造勢」，實際卻是商人推銷自己的手段。

另有建制中人認為，「紫荊黨」似乎想爭取曝光「抽水」居多，指民建聯亦只得4萬多人，質疑目標25萬黨員如何做到，「愈吹得大愈代表做不到」。該人笑言，突然爆出一個「紫荊黨」，唯一作用可能是「鞭策」一下建制派，要提高競爭力，但要取代現時的建制派，似乎不太可能。