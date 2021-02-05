專訪｜李慧琼：民建聯逐步向執政進發　不擔心紫荊黨「爭人」

撰文： 陳嘉洛 最後更新日期： 2021-02-05 00:00

本港最大政黨民建聯近日提出「變革香港」，主張改革行政及司法架構、開拓土地等六大範疇，自身定位亦有轉變，改為「多渠道參與管治」，猶如發表一份競選特首的施政藍圖。民建聯主席李慧琼表示，作為政黨應逐步向執政進發，未來會派更多人加入政府，但現時無計劃派人參選下屆特首。她指香港最迫切改革行政架構，提高決策效率，若再「食老本」只會落後於人。

爭取現屆及來屆特首人選支持倡議

創立近三十年的民建聯，一向定位「參政議政」，以打選戰為要務，但在「愛國者治港」主旋律下，現時提出「參與管治」是否有意朝執政進發？李慧琼周四（4日）接受訪問時指，「參政議政」一直無變，未來會繼續向執政者提意見，但在「一國兩制」大變局下，需加強培養有擔當、有能力、具相同理念的政治人才，而作為政黨，會爭取更多在不同層面參與管治，「但民建聯此時此刻無計劃、無意派人參選行政長官」。

李慧琼指，政黨本質就是參政論政，亦應逐步走向執政，「全世界政黨都是如此」，若獲國家及市民支持，會積極爭取出任管治崗位。

至於如何培養管治人才，李慧琼承認人才難求，目前該黨政治人才主要來自選舉，未來會加強青年、專業等領域發掘人才，提升管治能力。她稱不擔心與近期醞釀成立的紫荊黨「爭人」，形容「愛國是一家」，立法會亦有不同愛國愛港力量。

冀公務員有「Can Do」精神

李慧琼表示，會爭取現屆政府及來屆潛在特首參選人的支持「變革」倡議，其中重中之重是改善行政架構，突破官僚主義、決策時候冗長等問題，舉例指新加坡政府執行力已比香港強，「如果自身不改變，適用時代變化，好可能繼續食老本，落後形勢」。

她期望公務員團隊有「Can Do」文化，直言過去向公務員提意見，「總是說有好多困難做不到」，抗疫多甩漏、欠統籌已是例子，笑言「不希望香港成為最後一個打疫苗的地方」。

歷任特首未能突破困局信中央支持改革

提到倡議改革源起，李慧琼指，前年的反修例事件是觸發點，亦包括之前的反國教、佔中、旺角騷亂等事件，「看到破壞者利用一國兩制空間，散播偏離『一國兩制』言論」，又有「西方霸權」壓制中國，而香港深層次矛盾多年未解，歷任特首未能突破困局，因此有需要從制度上改革。

民建聯將花半年時間收集社會意見，李慧琼指，開放接收不同階層意見，無任何選擇性，亦會與不同立場人士以focus group形式交流，但承認最關鍵是得到政府同意採納，改革始有望落實，又說相信中央亦會支持民建聯的改革倡議。