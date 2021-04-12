政府預2.46億獎勵公僕旅行　聶德權：公務員不分晝夜抗疫應獲肯定

撰文： 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-12 15:55

立法會今午（12日）召開特別財委會討論來年政府開支，金融界議員陳振英關注公務員簽署聲明事宜。公務員事務局長聶德權表示，局方已收到絕大部分公務員簽署聲明擁護《基本法》及效忠香港特區，涉及約17萬人。 聶德權透露，截至本月1日，有129名公務員不理會、拒絕簽署或交回聲明，相關部門已去信要求解釋，並已收回部分人回覆。對於未簽署或交回聲明的公務員，當局會根據《公務人員（管理）命令》勒令他們離開公務員隊伍，亦會讓涉事人作申訴，強調當局會嚴肅及快速地跟進個案。

強調公務員晉升按照品格、經驗及才能

建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注公務員在反修例風波中被捕情況，聶德權表示，有26名公務員因涉嫌參與反修例非法活動被捕，正接受調查或被起訴，全部26人已被停職，當中部分人在試用期間已被中止職務。此外，有5名人員已被定罪，部分人員正提出上訴或等候判刑，而被起訴的公務員只能支取一半薪金。

民建聯葛珮帆關注，禁止侮辱公職人員的修例進展，聶德權表示，正與保安局研究，但本立法年度時間緊迫，目前未有具體立法時間表。

另有不少議員關注政府設立的「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，今年度預算開支近2.46億元。聶德權說，明白到在這個時期議員會對相關計劃有看法，政府會繼密切注視疫情情況。他續稱，計劃是為了表揚長期服務而表現優良的現職公務員，所有本地非首長級公務員，如已連續服務滿20年或以上、工作表現持續優良，均符合申請資格，文職及紀律部隊人員同樣受惠。

聶又稱：「希望大家明白，疫症期間很多部門的公務員同事都不分晝夜參與抗疫工作，希望這方面的工作得到肯定，也希望大家能理解。」

經民聯張華峰指，早前有首長級公務員任命引起社會關注，問及政府在決定有關任命時會否考慮其民望。聶德權回應說，公務員晉升有其機制，主要按照其品格、經驗及才能作決定，尤其高級公務員亦會有長期觀察，但拒絕回應有否考慮「市民意見」。