26名公務員涉反修例案被捕或起訴　所有人已停職

撰文： 羅家晴 最後更新日期： 2021-04-08 22:11

立法會特別財委會會議下周召開，公務員事務局回覆議員質詢時表示，截至今年2月28日，共有26名在職公務員涉嫌參與反修例活動被捕而正接受警方調查或正被起訴，所有人員已被停職。 公務員事務局稱，一般而言，停職人員如被落案起訴，可被扣起不多於一半的薪酬，如該停職人員最後在紀律程序中被處以免職懲罰，被扣起的薪酬會被沒收。

公務員事務局表示，截至2021年3月15日，絕大部分已簽署聲明，只有一百多名公務員未有簽署聲明。局方指，現正與各部門核對數目及去信未有簽署聲明的公務員要求解釋。（資料圖片）

一百多名公務員未簽署聲明

政府早前要求所有現職公務員宣誓或簽聲明，擁護《基本法》及效忠特區。公務員事務局表示，截至2021年3月15日，絕大部分已簽署聲明，只有一百多名公務員未有簽署聲明。局方指，現正與各部門核對數目及去信未有簽署聲明的公務員要求解釋，並會於本月向立法會公務員及資助機構員工事務委員會報告公務員簽署聲明的情況。

公務員事務局稱，如有公務員不理會或拒絕宣誓或簽妥和交回聲明，會令人質疑是否願意承擔這些基本責任，以及是否具備作為公務員的基本責任感及承擔，甚至對全體公務員和政府的良好管治造成負面影響。

局方強調，會逐一考慮每宗個案的情況，決定是否按《公務人員(管理)命令》或有關紀律部隊法例下的機制展開行動終止有關公務員的聘用，過程中相關人員會有機會作申述。

公務員事務局表示，截止上月15日共有197名政府僱員確診新冠肺炎，其中警務處人員佔最多，共有27人。（資料圖片）

197名政府僱員確診新冠肺炎 警務處人員佔最多

另公務員事務局表示，截至上月15日共有197名政府僱員確診新冠肺炎，其中警務處人員佔最多，共有27人，其次為消防處人員，共有23人。