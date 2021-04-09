賞公務員遊　政府預2.46億獎勵公僕　實報實銷2人同行最多獲5.5萬

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-04-09 15:02

新冠肺炎疫情仍然持續，全球旅遊仍未見曙光。不過政府今年度的《財政預算案》仍預留2.46億元，獎勵逾4500名公務員旅行，獲獎勵公務員可以與一名親友同行，2人最多獲5.5萬資助，可於疫情緩和後出發，獎金報銷限期延至明年3月底。

公務員事務局局長聶德權。（資料圖片/歐嘉樂攝）

公務員事務局局長聶德權，回覆立法會特別財委會的書面提問稱，政府設「長期優良服務公費旅行獎勵計劃」，表揚長期服務而表現優良的現職公務員。所有本地非首長級人員，如已連續服務滿20年或以上，工作表現持續優良，而又從未獲得任何政府旅行獎勵，均符合資格獲得考慮。此計劃的獎勵配額是根據各局／部門符合服務年資規定的合資格人數，按每27名人員給予一個配額(1:27)的比率分配予各局／部門。

今年度預算開支近2.46億元，提供4,568組配額（包括2020-21及2021-22年度），供獲獎人員去旅行。獲獎人員及同行者，可使用旅行獎勵前往香港以外的任何地方旅遊，沒有特定要求。一般得獎者需在財政年度完結前，或在退休前休假完結前，使用旅行奬勵出發外遊。

對比上年度，旅行獎勵計劃的預算開支僅3,377萬元，僅有今年度的七分之一，聶德權解釋，因疫情影響，2020/21年度獲獎人員，未能在該年度出發到香港以外旅遊，政府把旅行獎勵有效期延至明年3月31日，並需將該年度的預算開支，轉入2021/22年度，以應付需求，令本年度的總預算開支涵蓋兩個年度的獎勵名額開支，較平常一般年度的開支高。獲獎人員及同行者，可使用旅行獎勵前往香港以外的任何地方旅遊，沒有特定要求。

聶德權稱，公務員事務局除了向公僕提供培訓機會，亦設有多項嘉獎計劃，包括長期優良服務公費旅行獎勵計劃、激勵公務員為市民提供優質服務，推動他們精益求精和提升工作效率。