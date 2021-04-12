國安教育日講座鄧中華主講　聶德權：18年7月後入職公務員須觀看

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-12 20:55

「全民國家安全教育日」於本月15日（周四）舉行，公務員事務局局長聶德權表示，局方特別為公務員推出《港區國安法》視頻講座，講座由港澳辦副主任鄧中華主講，闡述制定《港區國安法》的必要性、緊迫性和正當性、《港區國安法》的出發點和落腳點，以及《香港國安法》的重要制度設計。 聶德權今日（12日）向各常任秘書長和各部門首長發出電郵，鼓勵公務員同事觀看講座，藉以加強公務員對《港區國安法》有更全面的理解，指各局及部門亦應安排在2018年7月1日或之後入職、達總薪級表第十四點或以上（或同等薪級）的公務員觀看講座，作為有關人員入職訓練的一部分。

國務院港澳辦副主任鄧中華。（全國港澳研究會圖片）

鄧中華將談《國安法》出發點、落腳點

《港區國安法》於去年6月底實施，今年的「全民國家安全教育日」是《國安法》實施後首次舉行。聶德權向各常任秘書長和各部門首長發出電郵，鼓勵公務員同事觀看講座，指明各局及部門亦應安排在2018年7月1日或之後入職、達總薪級表第十四點或以上（或同等薪級）的公務員觀看講座，作為有關人員入職訓練的一部分。

聶德權指，公務員隊伍是香港特區政府的骨幹，期望全體公務員特別是剛入職的同事，正確認識《港區國安法》，增強維護國家安全的意識，全面配合特區政府履行維護國家安全的責任。