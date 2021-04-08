體育學院安排運動員接種第一劑復必泰　聶德權籲市民盡早預約

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-04-08 18:02

本港新冠疫苗接種計劃開展得如火如荼，香港體育學院於3月25日，已為運動員接種第一劑科興疫苗，今日（8日）則安排選出復必泰疫苗的運動員接種第一劑。公務員事務局局長聶德權亦於今日到訪香港體育學院，與體院主席林大輝一同視察接種疫苗的情況。他指，運動員經常要到海外集訓和參加比賽，因此特別安排運動員接種，並祝願他們日後能為香港爭取佳績。

聶德權︰接種疫苗能保障運動員的健康

公務員事務局指，應體香港體育學院的邀請，由3月下旬開始為全職運動員、教練及相關人員，安排接種科興及復必泰疫苗。

聶德權表示，運動員經常要到海外集訓和參加比賽，但海外的新冠疫情仍然嚴重，去年便有3名港隊空手道運動員在海外回港後確診染疫。因此，接種疫苗對運動員來說十分重要，在與體院主席商討後，特別為運動員安排接種疫苗。

聶德權說，接種疫苗既能保障運動員的健康，讓他們可以專注訓練及聚精會神參加比賽。他更祝願運動員，在日後的國際比賽能為香港、為個人爭取佳績。

▼4.6復必泰疫苗恢復接種第二日 荔枝角公園體育館▼

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聶德權指，今日不乏精英運動員接種疫苗，認為他們無論體能和身體狀況，都較一般人好，仍深深明白接種疫苗的好處。他亦呼籲市民接種疫苗，「運動員正正告訴我們，就算年輕，就算身體健康，也應該接種新冠疫苗。市民應把握機會，不要再猶疑，立即預約接種疫苗。」

而今日為運動員接種復必泰疫苗，為中大醫院社區疫苗接種中心的醫護團隊。而3月25日為運動員接種科興疫苗，為源禾路體育館社區疫苗接種中心的醫護團隊。