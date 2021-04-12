區議會去年僅撥1.59億元　較前年大減逾六成　無備存官員離席次數

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-13 14:17

民主派前年在區議會選舉大勝，取得17區區議會主導權，揚言要拒絕「小白象」地區小型工程撥款。根據民政事務局回覆立法會就各項開支預算的質詢，18區區議會於剛過去的財政年度批出1.59億元撥款，較2019至20年度批出4.1億元撥款，大減逾六成。

民政局籲公平客觀處理撥款

建制派「班長」廖長江問及區議會撥款的情況，民政事務局回覆指，在2020至2021年的財政年度（截至2021年3月初），區議會共批出1.59億元撥款，較2019至20年度出4.1億撥款，大減逾六成。在2018至19年度，當時由建制派全面主導，共撥出4.5億元撥款。

廖長江批評，近年大批反對派進入區議會後「荒廢地區事務」，拒絕撥款予部分恆常民生活動等，問到政府如何應對相關情況，以確保區議會有效運作。局方稱，政府已多次透過新聞公報及信件呼籲各區議會在撥款過程之中須嚴格遵守相關的守則和指引，在公平客觀和合理考慮的情況下處理撥款項目，使地區居民能參與各項節日慶祝活動及文化、藝術和康樂活動，增進地區和諧。

民建聯張國鈞關於民政事務總署職員在區議會離場的次數，及涉及公帑。民政局一如回應傳媒查詢的答覆，稱沒有備存相關有關政府人員離席的次數及相關開支的資料。（黃舒慧攝）

公職人員區議會離席次數 民政局：無資料

民建聯張國鈞關於民政事務總署職員在區議會離場的次數，及涉及公帑。民政局一如回應傳媒查詢的答覆，稱沒有備存相關有關政府人員離席的次數及相關開支的資料。

民建聯立法會議員陳恒鑌（資料圖片）

民建聯陳恒鑌問及，民政事務總署會否考慮公平角度，將有關撥款改為民政事務處負責審批，讓區內不同政治立場的團體，均有機會成功申請撥款。民政局指，民政總)署長作為區議會撥款的管制人員，有責任確保符合撥款範疇和守則的撥款申請，得到公平、公正的處理和能適時落實。對於涉及不符《運用區議會撥款守則》和《區議員及區議會轄下委員會成員操守指引》的情況，民政總署和民政事務處會嚴肅跟進，以確保公帑有效和適當地運用。

陳恒鑌又問到，民政事務總署在新財政年度會否就區議員宣誓提供協助。民政局僅稱，《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》屬政制及內地事務局的政策範疇。