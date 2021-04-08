選舉改制︱資格審查制度擬延伸至區議會　曾國衞：修例禁鼓吹白票

撰文： 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-08 15:46

立法會修改選舉制度的小組委員會今早（8日）召開會議，新設的資格審查委員會制度成焦點。 政制及內地事務局局長曾國衞表示，日後資審會對候選人資格有疑問時，會邀請參選人提供資料，有給予解說機會，不過判斷參選人是否擁護《基本法》及效忠特區方面，則由國安委及警方國安署具體進行審查及確認，由於或涉及國家安全內容，要視乎實際情況才決定會否要求參選人作補充。 曾續指，修例工作暫時聚焦在立法會選舉，不過政府亦正研究是否需要將資審會的安排延伸至區議會。

批區會失效 正檢討其職能及權力

新民黨主席葉劉淑儀問及政府提出的條例草案會否涉及區議會改革，包括重設委任制等。曾國衞表示，自2019年區議會選舉後，區議會出現泛政治化情況，令區議會職能失效，政府正檢討區議會安排，包括等，稍後有具體安排的話會到立法會聽取議員意見。

政府研修例防白票 議員憂動員選民投票或誤墮法網

曾國衞指，現行法例有規管選舉舞弊、操縱選舉等行為，但隨中央完善選舉制度，政府會研究是否有需要修例規管其他操縱、破壞選舉的行為，包括鼓勵投白票、廢票、鼓勵組織或煽動否定選舉等行為。

民建聯柯創盛憂慮，不同黨派人士、獨立人士動員選民投票會否誤墮法網。曾國衞稱，倘需要修例會適當區分破壞選舉的活動及正常拉票活動，令拉票活動不受影響。他說，修例主要是針對組織或嘗試操縱破壞選舉的人，而非個人投票行為，強調政府絕對尊重市民行使個人投票權利。