疫苗氣泡｜林鄭：接種疫苗裹足不前故提供誘因　否認迫市民打針

撰文： 周禮希 羅家晴 林劍 周皓宜 最後更新日期： 2021-04-13 10:35

政府宣布放寬一系列有條件的抗疫措施，特首林鄭月娥今天（13日）早上出席行政會議前表示，「抗疫新路向」需靠疫苗，全世界都這樣做，看不到香港為何是例外。她指市民起初對疫苗猶豫，包括受假消息誤導，但重申「打一定好過唔打」，自己接種後「愈做愈精神」。 她又指，一直覺得接種疫苗最大誘因是保護自己，但由於現時接種疫苗裹足不前，因此要提供誘因吸引市民接種，又指更有社評認為，現時的誘因仍然不足。 修改選舉制度草案明日在立法會首讀，林鄭月娥稱，組織投白票屬操縱選舉行為，將立法規管。

林鄭：用「安心出行」不會強人所難 小童長者可豁免

【10:30】有記者問到，有意見指「安心出行」程式在技術上仍有不公開、不透明之處，而現時不少機構都會打電話向「填紙仔」的人士確認，一樣處理到亂填的問題，如何平衡市民的選擇權。

林鄭回應指，自程式推出以來，已有近400萬人下載，使用的處所數以萬計，技術是公開透明的，所有資料都在用家的手機中，唯一的用處就是當有曾到同處所的人確診時，用家就會獲知會，從而由他們決定作什麼行動。至今已有近2萬人因應提醒而前往檢測。

林鄭指，過往已說無數次，程式不存在監控功能，沒有侵犯私隱的問題，只是基於公共衞生，需要市民多行一步，這是為了大家，希望傳媒多幫忙傳達這個訊息，又指有一些國家是用更嚴厲的措施跟蹤人民。她指，香港由抗疫第一日開始，就知道在十多個月「黑色暴力」、假消息、抹黑、詆譭的環境下，很難做到最緊密的追蹤。林鄭強調不會強人所難，小孩或老人如沒有手機，是可以一定程度上獲豁免，會和前線人員商討有何例外情況，盡量做到以人為本，寧可行政程序多一點。

▼「抗疫新路向」 維持社交距離措施兩周▼

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【10:21】有記者稱港府鼓勵市民接種疫苗計劃複雜，問及港府為何不推出「Green Pass（綠色通行證）」予已接種疫苗的市民。林鄭回應時稱，不認為有關計劃複雜，指她自己下載了「iAM Smart」（智方便）作個人身份認證，記錄非常清晰。

林鄭強調，政府鼓勵市民打疫苗，目的是保護自己和家人，令香港恢復從前情況。對於疫苗的接種率，林鄭稱沒有預計，又指港府要鼓勵市民打疫苗，建立「疫苗氣泡」，放寬一定的社交距離。

被問到及與新加坡商討「旅遊氣泡」的進度，林鄭稱新加坡是其中一個商討的地方，認為兩地的疫情相對穩定，亦有不少生意等來往。她又指，現正與對方溝通，市民打疫苗後是否可前往當地旅遊，強調希望盡早達成共識。

林鄭月娥。（梁鵬威攝）

迫市民打針？ 林鄭：全球靠疫苗抗疫 香港為何是例外

【10:11】被問到政府推出「疫苗氣泡」，是否「迫」市民面對打疫苗的健康風險。林鄭月娥指，香港經歷15個月抗疫工作，迎來新路向，如其他國家一樣，下一步靠疫苗抗疫，目前全球已有7億多人接種疫苗，在國際層面疫苗接種是最重要的抗疫措施，看不到為何香港是例外。她稱，本港疫苗接種計劃開展以外，基於種種原因，市民對打針有猶疑，但從科學、客觀數據，以及她親身接種，已證明打針的好處，強調每一隻疫苗的效益大於風險。

她說，本身能夠保護家人已是接種疫苗的最大原因，但目前情況裹足不前，留意到社會有很大訴求希望政府提供具體誘因，因此昨日公布相關抗疫措施。

規管意圖煽動選民或涉操縱選舉

對於會否規管投白票的，林鄭月娥指，《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》明日將交立法會首讀，現時不方便評論。但她提到，《基本法》保障市民選舉權及被選舉權，不會規管每一個選民的選擇，包括投票給何人，或破壞選票等，會規管的是組織有意圖煽動選民、操縱破壞選舉的行為。

林鄭舉例，如早前有人提出攬炒「35+」，如議員聽取財政預算案，仍不滿意，可以投下贊成、反對、棄權票，議員所行使權力無可爭議，但若在未有條例草案已有人組織、煽動反對預算案，迫特首下台，以及一連串顛覆行為，相信兩者分別很清楚。