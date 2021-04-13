電子消費券│4支付平台獲選　葉劉質疑無公開招標：好似黑箱作業囉

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-13 20:10

財政司司長陳茂波在今年度《財政預算案》宣布向全港市民發放5,000元電子消費券，近日敲定交由支付寶、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK協助發放，惟PayMe「大熱倒灶」。 新民黨主席葉劉淑儀今天（13日）在立法會特別財委會會議上發言，關注政府挑選四間支付工具商的準則，質疑過程並無公開招標，直言：「即係好似黑箱作業囉！」財經事務及庫務局局長許正宇否認有關說法，指政府宣布派發消費券後，局方聯絡主要支付工具營辦商洽談，強調政府的決定已考慮支付工具的廣泛性、方便性、接觸面。

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多名建制派議員在特別財委會財經事務環節問及電子消費券事宜，不過許正宇指，負責處理消費券事宜的團隊將於稍後環節出席會議，着議員在下一環節再發問。葉劉淑儀發言時「開火」，指市民十分關心消費券發放細節，不滿許正宇拒答，「唔可以推俾下一組！唔可以咁樣！」葉劉關注政府如何挑選四項支付工具商，當中有否公開招標，直言：「即係好似黑箱作業囉！」

呢四個支付工具俾你揀咗嘅承辦商，你（政府）係點揀出嚟，有無公開招標呢？即係好似黑箱作業囉。你（許正宇）答呀。 新民黨主席葉劉淑儀

不包含信用卡公司 許正宇解釋：不鼓勵借錢

許正宇回應時強調自己不是推卸責任，指政府宣布派發消費券後，局方聯絡主要支付工具營辦商洽談，好像「相親」一樣，強調政府的決定已考慮支付工具的廣泛性、方便性、接觸面。許正宇強調，這四家承辦商也不是信用卡，因政府不希望市民鼓勵借錢，而是鼓勵市民洗錢。

葉劉繼續關注消費券的覆蓋面，指一些街市濕貨檔攤、車仔檔或未能使用八達通等支付工具，不希望只有大商戶能從消費券中受惠。許正宇同意葉劉的說法，指支付工具的涵蓋面是重點，政府將會從多方面促進相關措施。

許正宇指政府宣布派發消費券後，局方聯絡主要支付工具營辦商洽談，強調政府的決定考慮已支付工具的廣泛性、方便性、接觸面。，（資料圖片／盧翊銘攝）

張華峯不滿上調股票稅花稅 許正宇：不設日落條款

經民聯金融服務界議員張華峯關注上調股票印花稅，問到政府會否就增加印花稅設日落條款，當經濟和疫情好轉後降低印花稅率。許正宇強調政府不會設日落條款，又指市場已消化上調印花稅的影響，並引述財政司司長陳茂波已明言政府在稅票印花稅上無「PlanＢ」。