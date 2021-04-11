電子消費券│4支付平台獲選欠PayMe　資訊科技界料因零售覆蓋率低

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-04-11 16:19

政府將向全港市民發放5000元電子消費券，並敲定交由支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK協助發放。有資訊科技界人士估計，4個平台約覆蓋全港7至8成零售市場，雖然有人形容滙豐銀行的PayMe「大熱倒灶」，但其實PayMe在商用層面不多，僅集中在市民之間使用，故相信是其落選的主要原因。

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本港有18間公司為儲值支付工具持牌人，財政司司長陳茂波今日（11日）公布，已甄選支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK協助發放消費券，他指物色時已考慮支付工具的普及度、使用方便程度、商戶覆蓋面，及營辦商的相關經驗和配套、籌備所需時間等，亦徵詢了金融管理局意見。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑相信，4個支付工具覆蓋7至8成零售市場，「八達通肯定最多，4間都有網上付款方法，未申請佢哋支付工具嘅商戶要申請應該都幾日搞到。」

方保僑：PayMe、BoC Pay商用層面不普及

滙豐銀行的PayMe、中國銀行的BoC Pay今次都被政府剔走，他指出兩個支付工具在商用層面不普及，「PayMe主要都係P2P（個人對個人），啲人覺得大熱倒灶，但出街PayMe比錢真係唔多。」至於轉數快則直接綑綁儲蓄戶口，市民都驚使用時有誤，「幾皮嘢轉走咗」。

他又提到，「Alipay（支付寶香港）及WeChat Pay，早幾年已進駐零售市場，兩個鬥做，Alipay更加有可以喺百佳、屈臣氏都有得用，市場佔有率都幾高。」至於今次無信用卡參與，方保僑表示信用卡有使用「未來錢」概念，而且要區分開消費券，亦要花功夫。