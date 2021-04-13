民研：林鄭評分跌至30.7分　陳茂波支持率淨值大反彈

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-13 16:04

香港民意研究所今日（13日）公佈特首及司長民望，行政長官林鄭月娥的評分為30.7分，較上次調查下跌2.1分，支持率淨但為負47個百份點，較上次調查上升3個百份點。

民研在4月7日至9日進行電話訪問，共收到1,003個樣本。林鄭評分為30.7分，較3月22至25日的調查下跌2.1分，支持率為20個百份點，反對率為67個百份點，支持率淨值為負47個百份點。

司長評分則隔了約4星期進行，對上一次調查為3月8至12日，較特首兩次評分時間間隔較長。政務司司長張建宗評分為32.6分，微跌0.1分，支持率淨值為負20個百份點，上升4個百份點；財政司司長陳茂波評分為22.7分，上升1.1分，支持率淨值為負10個百份點，上升11個百份點；律政司司長鄭若驊評分為22.7分，下跌1.2分，支持率淨值為負47個百份點，下跌5個百份點。

香港文化研究、政治學獨立學者黃偉國認為，陳茂波的支持率淨值反映，顯示調查期間如沒有針對個人民望的事件，公眾或會重新聚焦他的工作本身，而期間傳媒開始報道電子消費券，亦可能對公眾評價有影響。

民主指標仍包尾 僅3.68分

此外，民研亦公佈五項核心社會指標調查結果。以10分為滿分，4月7至9日，自由指標為4.77分，較3月8至12日的調查微升0.07分。安定指標為4.76分，較上次調查上升0.5分。繁榮指標為4.73分，較上次調查上升0.47分。法治指標為4.4分，上升0.48分。民主指標仍然包尾，只有3.68分，微升0.09分。

兩次調查之間，分別發生中美官員在阿拉斯加會議、復必泰疫苗暫停接種、新疆棉花事件、本港放寬防疫措施以及人大常委通過修改香港選舉制度等事件。