通識科｜民研：逾六成人反對削政治議題　三成人同意首日已出問題

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-01 12:56

高中通識科新學年大幅改動內容，並將改名為「公民與社會發展科」，新課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，總體課程內容大削一半，維持必修必考，只設「達標「與」不達標」兩級，但不設校本評核（即獨立專題探究），並會為學生提供前往內地學習機會。 香港民意研究所今日（4月1日）發表「我們香港人計劃」有關修改通識科課程的調查結果，顯示逾六成受訪者反對於新科目中，刪去部分民生及社會政治參與議題；至於「通識科自第一天起已出現問題」的說法，45%受訪者表示同意，同意者佔33%。

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調查結果按政治立場呈兩極化

調查總樣本數目為4,982個，於3月26日至3月30日進行。對於「重整及刪減課程內容至原有的一半」，有54%受訪者表示「幾反對」或「好反對」，30%人則表示「好支持」或「幾支持」。

對於「刪去部分民生及社會政治參與議題」，有62%人表示「幾反對」或「好反對」，表示「好支持」或「幾支持」則有22%。對於「增加大量有關國民身份認同的內容」，有48%人表示「幾反對」或「好反對」，表示「好支持」或「幾支持」有35%。

教育局長楊潤雄。（資料圖片）

調查亦問到受訪者是否同意「通識科自第一天起已出現問題」的說法，33%人表示「幾同意」或「好同意」，45%人表示「幾不同意」或「好不同意」，有18%人表示「一半半」。

不過調查同樣發現，數據按政治立場劃分，有非常兩極化的情況。民主派支持者中，有62.9%人並不同意「通識科自第一天起已出現問題」的說法，同意的只有13.8%；非民主派支持者（包含建制派／中間派／沒有政治傾向／政治中立／不屬於任何派別）有44.8%同意此說法，有34.1%並不同意。