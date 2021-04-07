民研：本地新聞傳媒滿意率跌　認為傳媒批評港府有顧忌97後新高

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-07 17:55

香港民意研究所今日（7日）公布最新一期民意調查，研究顯示市民對新聞傳媒整體表現的滿意率下跌，當中35%受訪者表示滿意，27%受訪者感到不滿，滿意率淨值為8個百分點，比一年前同期下跌18個百分點。公信力評分方面，以10分為滿分，整體評分為5.08分，創了1997年有紀錄以來的新低。 受訪者認為本港傳媒批評港府時有顧忌有58%，比一年前增加10個百分點；認為無顧忌者下降至34%，大跌11個百分點，整體淨值為24個百分點，比一年前大增20點，相關數字全部創97年9月以來新高。 浸會大學新聞系前助理教授杜耀明指，相信今次調查結果的原因，是近期有媒體相繼出現問題，例如有電視台抽起節目，亦有電視台新聞部集體辭職等，或令市民感到「貨不對辦」，影響市民對媒體的滿意程度。

浸會大學新聞系前助理教授杜耀明指，相信今次調查結果的原因，是近期有媒體相繼出現問題，例如有電視台抽起節目，亦有電視台新聞部集體請辭等，或令市民感到「貨不對辦」，影響市民對媒體的滿意程度。（資料圖片）

新聞自由滿意率上升 學者料受訪者忽略政論來自國外

香港民研於上月22至25日期間，以隨機抽樣電話訪問了1,010名操粵語的香港居民。雖然受訪者對新聞傳媒的滿意程度下跌，但對香港的新聞自由滿意率反而有所提升，滿意率35%，不滿率48%，滿意率淨值為負13個百分點，比半年前上升13個百分點。杜耀明估計，受訪者或是在網上看到不同政論影片很多，遂以為新聞自由沒問題，但忽略了這些拍片者不少正身在外國。

在對本地傳媒看法方面， 24%的受訪者認為新聞報道負責任，41%認為不負責任，淨值為負17個百分點，創2007年以來新低；53%的受訪者認為新聞傳媒有自我審查，較半年前上升2個百分點，為2020年3月以來新高，自我審查的淨值為22個百分點，同樣較半年前上升了2個百分點。

香港電台（梁鵬威攝）

66%認為傳媒批評中央有顧忌 按年升3個百分點

另外，66%受訪者認為新聞傳媒在批評中央政府時有顧忌，比一年前同期上升3個百分點，屬2018年4月以來新高，但未超出誤差比率；反之，受訪者認為傳媒批評特區政府時有顧忌的則有58%，較去年同期大升10個百分點，並創下1997年有紀錄以來新高。

香港浸會大學傳理學院新聞系前助理教授杜耀明表示，市民對傳媒的整體評價在趨勢上明顯下降，相信源於主要傳媒出現問題，例如香港電台出現抽起節目等情況。他又指，自《國安法》實施後，本港言論自由收窄，引來媒體自我審查，加上政府考慮收緊傳媒查冊空間，大大影響新聞調查。香港民研行政總裁鍾庭耀則表示，擔心香港資訊會愈來愈不流通，導致出現資訊特權化的問題，令社會傾斜。

「疫後復聚指數」建議14.3人共聚

另外，民意研究所亦公布最新的疫後復聚指數為14.3，代表扣去現時限聚令下4人限制外，受訪者認為限聚人數可再多10.3人。鍾庭耀指，有87%的受訪者認為現時限聚令太緊，希望盡快放寬措施，他建議政府在防疫措施方面從善如流。