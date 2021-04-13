消息：行會通過選舉改革草案　地區直選分10區　資審委由特首委任

撰文： 陳嘉洛 彭焯煒 最後更新日期： 2021-04-13 14:32

立法會明日（14日）首讀修改選舉制度的條例草案，消息指，行政會議今（13日）通過草案內容，當中立法會地區直選分為10區，香港島分為「港島東」及「港島南」兩區，其中離島將與中西區合併為「港島南」；九龍分東、中、西3區；新界分5區，每區佔兩席。 至於候選人資格審查委員會，消息指，由特首委任一名主席及2至4名委員，由主要官員出任，但草案未提到由哪些職位人士擔任；資審委決定若涉及國家安全委員會意見，不得訴訟。 特首林鄭月娥下午4時見記者，介紹草案內容。

特首林鄭月娥早前表示，冀條例草案在5月底可三讀通過。（梁鵬威攝）

新界西分5區 元朗被分拆

立法會議席增至90席，但地區直選減至20席，全港分為10區。消息指，香港島將分為兩區，分別為港島東（東區及灣仔）及港島南（中西區、南區及離島區）。

九龍三區分別是九龍東（觀塘及部分黃大仙）、九龍中（九龍城及部分黃大仙）及九龍西（油尖旺及深水埗）。

至於新界五區分別是新界北（北區及元朗西北）、新界東北（大埔及沙田西）、新界東南（西貢及沙田東）、新界西北（屯門及元朗東南）及新界西南（葵青及荃灣）。

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曾國衞去信梁君彥 明首讀草案

政制及內地事務局局長曾國衞致函立法會主席梁君彥，指政府已完成草擬《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，預告周三大會進行首讀及二讀。

條例草案涵蓋修訂《行政長官選舉條例》、《立法會條例》、《選舉管理委員會條例》、《區議會條例》、《選舉（舞弊及非法行為）條例》五條主體法例和相關附屬法例，並會修訂去年通過的《緊急情況（換屆選舉日期）（第七屆立法會）規例》，更改立法會換屆選舉日期。

特首林鄭月娥早前表示，冀條例草案在5月底可三讀通過，6月進行選民登記，9月舉行選舉委員會界別分組選舉，12月舉行第七屆立法會選舉，以及明年3月舉行特首選舉。