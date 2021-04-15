直播丨駱惠寧指懲治危害國安者　中央出手必到位：給他們一點教訓

撰文： 林劍 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-15 10:06

「全民國家安全教育日2021」開幕典禮暨主題講座今日（15日）舉行，本年教育日由香港特別行政區政府主辦，主題為「國家安全・護我家園——完善選舉制度，落實愛國者治港」。活動主禮嘉賓包括行政長官林鄭月娥、全國政協副主席董建華、中聯辦主任駱惠寧、駐港維護國家安全公署署長鄭雁雄、外交部駐港特派員公署署理特派員楊義瑞，以及解放軍駐香港部隊司令員陳道祥少將。 活動將於早上九時半舉行，將有主題演講。《香港01》為你現場直播。

特首林鄭月娥致辭時表示，今年國安教育日是《國安法》實施後首次舉行，意義重大，故國安委統籌了一系列活動。林鄭指，政府過往推動維護國家安全的行動被妖魔化，加上外部勢力推波助攔和本土激進勢力通過網絡傳播，令國安風險逐步浮現，前年「黑暴」橫行，近乎恐怖主義行為出現，鼓吹港獨、自決、攬炒的訊息在社會蔓延，有反中亂港分子製造議會亂象，意欲藉選舉奪權，為特區社會和政治體制提來風險，如未能竭止將帶來很大風險。

林鄭指，《國安法》在港的作用立竿見影，加上人大決定通過「完善選舉制度」，形容中央兩大舉措穩定了香港大局，又指政府日前正式向立法會提交修改選舉制度的草案，令今天的國安教育日更圓滿，全面貫徹「一國兩制」奠定堅實重要基礎。

林鄭月娥出席全國國家安全教育日。（李澤彤攝）

林鄭承諾動員全社會參與

林鄭以國安委主席作出三點承諾，包括以總體國安觀的概念，推動香港維護國安工作，確保全面理解、全力推動、全方位在政治、社會經濟、文化、科技、網絡、金融、公共衛生等政策籌疇實踐；承諾動員全社會參與，切實提高市民國安和守法意職，務求做到維護國安人人有責，例如今次舉行了拼圖活動，希望將國安教育帶入校園和社區。

林鄭又說，公職人員應當承擔更重維護國安的責任，政府正全力建立公職人員宣誓制度，並根據國安法第九條，對學校、社會團體、媒體、網絡等加強宣傳、指導、監督和管理。她稱，今天多個紀律部隊和訓練學校舉行開放日和步操表演，旨在本港政府展示執法決心和力量。