財政預算案｜國家安全開支撥款80億元　警隊數簿無提國安處

撰文： 鄭秋玲 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-24 15:32

新一份財政預算案今日（24日）出爐。港區國安法實施逾七個月，隨之設立的機關包括警務處轄下的國安處從未披露編制架構。據政府開支預算，與國安法相關開支未有編撰為獨立開支總目，僅在摘要中披露，本年度開支預算達80億元，經行政長官批准由財政司司長撥出專門款項支付，為未來數年的開支。至於警務處的開支總目則未來提到國安處及其衍生的任何開支。

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據政府開支預算，與國安法相關開支未有編撰為獨立開支總目，僅在摘要中披露，本年度開支預算達80億元。（文件截圖）

有關文件指，根據港區國安法，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中，撥出專門款項支付關於維護國家安全的開，並核准所涉及的人員編制，不受香港特別行政區現行有關法律規定的限制。該項80億元的撥款屬上述的專門款項，用以支付關於維護國家安全未來數年的開支。

7月6日，香港國安委首次會議，由行政長官林鄭月娥（前排中）擔任主席的香港特別行政區維護國家安全委員會舉行首次會議，國家安全事務顧問駱惠寧（前排左二）列席會議。各人在會議前合照。（政府新聞處）