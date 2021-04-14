紀律部隊明表演中式步操　李家超：藉以彰顯國家情懷、國安意識

撰文： 鄭寶生 最後更新日期： 2021-04-14 19:48

保安局局長李家超發表網誌，指明日（15日）「全民國家安全教育日」，紀律部隊五間訓練學校，包括懲教署職員訓練院、香港海關學院、消防及救護學院、香港警察學院和入境事務學院，都會舉辦開放日，各紀律部隊將加入中式步操表演項目。

香港01早前報道 駐港解放軍人員教授步操

《香港01》早前報道，駐港解放軍人員今年2月曾到黃竹坑香港警察學院教授中式步操，五大紀律部隊亦將於「全民國家安全教育日」舉行開放日，並會首度表演中式步操。

李家超今日發表題為「紀律部隊步操邁向多元發展」的文章，證實五大紀律部隊即懲教署、海關、消防處、警務處和入境事務處，明天「全民國家安全教育日」將會開放訓練學院，並會表演中式步操，「藉以彰顯國家情懷，加強國家安全意識」。

李家超說，早於1999年，入境處已將一些中式步操融入結業會操，作為表演環節，而懲教署今年初亦在結業會操升旗儀式加入中式步操。

李家超對步操發展提出兩方面要求，一是要重視紀律和團隊精神訓練的有效性，二是要表現出部隊的專業、威武和自信。他又說，今次紀律部隊同時加入中式步操，是發展香港步操重要一步，讓步操可按香港實際情況邁向既有中式步操元素，又擁有香港特色的多元發展。