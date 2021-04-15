楊岳橋譚文豪等籲解散公民黨：已完成歷史任務　免更多黨友陷絕境

撰文： 陳嘉洛 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-15 15:41

47名民主派人士參加初選被控違反國安法，目前多人遭還柙，包括已退出公民黨的前立法會議員楊岳橋、譚文豪及郭家麒，而區議員李予信則獲准保釋。4人向前黨友發聯署信，指公民黨在立法會層面再無參政空間，區議員亦可能面臨同樣命運，「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」 4人稱，得知舊黨友仍希望保留公民黨，但關注他們的安危，強調抉擇刻不容緩，以免更多黨友陷於絕境。楊岳橋、譚文豪及郭家麒3人稱已退出政壇，「我們曾一起聲嘶力竭過，但抱歉今後我們不再同路」，並表明當一切過去，「只願回歸平淡的做個平凡人」。 公民黨執委會回應指，就解散公民黨的想法，黨員已曾多番在黨內真誠溝通，經歷反覆及深入討論後，決定保留公民黨，並積極重整發展方向，願繼續與香港人和公義良知並行，並感謝各位曾為公民黨貢獻的人。

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「只有真正進來 才知道坐監準備想法多沉重」

4人在「致公民黨各兄弟姊妹」的聯署信提到，在囚時無論在人前表現得多樂觀堅強，身陷囹圄必然不會好受，「縱使選擇了坦然面對，但在無了期的等待、和可能是以年計的漫長審訊面前，我們的心神正一天一天被消磨。」信中指，家中老少苦等後隔着玻璃探訪的15分鐘，不會是輕鬆過程，隨審訊而來的財政問題亦有壓力，「只有真正進來才會知道，做好坐監的準備這個想法，是多麼沉重。」

信中提到，從報章中得知大家討論過公民黨的去向，雖然已非黨內一份子，但亦想表達想法，指在保釋審訊時，他們已提出解散公民黨，這並非突然出現，由去年立法會選舉有4人被取消參選資格；11月有3名公民黨議員被DQ等，表明公民黨在立法會層面已再無參政空間，而身處區議會的各位亦很可能會面臨同樣命運，「寫在牆上的政治事實是：公民黨已經完成了歷史任務。」

指抉擇刻不容緩 免更多黨友陷於絕境

4人指，有關想法曾用各種渠道向黨內人士表達，希望領導層能審慎考慮，雖然最後得出「保留公民黨」結論，但稱非常關切各位前黨友的安危，「希望你們能在最大程度保障自身安全的前提下，繼續參與地區工作，服務香港人。」信中指，不久之後公民黨便要面對區議員宣誓的問題，抉擇已是刻不容緩，「祝願大家以智慧行事，以免有更多的黨友陷於絕境」。

楊岳橋丶郭家麒及譚文豪均說，已經明確表示會退出政壇，從政生涯亦已經劃上句號，社交平台已經永久停止運作，今後亦不會再透過任何社交平台或仼何中外媒體對政治事件作評論，亦不會接觸海外官方或非官方組織討論香港事務。

稱今後不再同路 「只願回歸平淡的做個平凡人」



信中提到，當一切過去後，只願回歸平淡做個平凡人，楊岳橋會返回法律專業，也希望在商業方面發展；譚文豪將回茶餐廳的崗位繼續努力；郭家麒也許能繼續行醫，或好好過其退休生活；李予信將繼續努力完成其法律專業的進修，並好好照顧年邁的父母。



信中最後指，「我們曾一起聲嘶力竭過，但抱歉今後我們不再同路，在政治路途上我們應不再有機會碰面」，祝願前黨友平安。