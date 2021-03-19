公民黨15周年　梁家傑嘆前黨友身在囚牢　承諾與港人同行

撰文： 翟睿敏 最後更新日期： 2021-03-19 19:42

今日（19日）是公民黨成立15周年，公民黨主席梁家傑回顧過去十五載，指公民黨「盛衰各有時，世代更迭，人事遞嬗」，縱使現時前景晦暗，黨成立的初衷並無改變，盼望香港建立真正的民主制度，實現《基本法》承諾香港人的普選。 梁家傑又提到，幾位前黨友在此時於囚牢中受難，作為專科醫生、大律師、飛機師本可過優渥生活，但他們有顆追求民主的心，為了建立民主制度及理性溫和議政，犧牲了事業發展與天倫時間，甚至要犧牲人身自由，令人痛心。 公民黨前黨魁楊岳橋、黨副主席譚文豪、郭家麒及東區區議員李予信，因參與「35+」初選被控串謀顛覆國家政權罪，現正被還柙，四人經已退黨。

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梁家傑於報章撰文，指公民黨堅信民主制度，能促使議會和政府充分向人民問責，令公權力受到制約，市民的基本人權自由及福祉才會得到保障。梁家傑概嘆，這個烏托邦比15年前，更遙不可及，但自己作為創黨黨員、現任主席及民主運動的一員，沒有放棄這個信念。

梁家傑又表示，今天的香港雖然可以說是變得面目全非，許多自由和權利都在急速消逝，但香港對國家及國際社會仍有價值，需要大家一同守護。他承諾，公民黨願與港人同行，一起度過低迷的日子，「放眼未來，等待黎明」。

公民黨前身為四十五條關注組，主要由關注根據《基本法》45條，推動行政長官及立法會「雙普選」的法律界人士組成，創黨成員有余若薇、陳文敏、吳靄儀、梁家傑、湯家驊等。