宣誓修例下月12日恢復二讀　政府提修正案　議員停職即停薪津

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-15 18:44

《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》委員會今天（15日）召開第五次會議，法案委員會主席、自由黨主席張宇人指，委員會已完成審議階段，法案委員會主席將於本月23日向內會匯報商議工作，並於5月12日在立法會會議上恢復二讀。 政制及內地事務局局長曾國衞在會上表示，當局將會提出修正案，修訂《立法會條例》及區議會條例，規定被停職的立法會議員及區議員「不得享受相應待遇」，包括酬金、津貼及償還款項等。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光表示，區議員辭職與啞，不影響政府追討違誓者的薪津。（資料圖片 / 李澤彤攝）

涉事者辭職後仍能追薪

曾國衞指，停職停薪更貼近人大決定及人大就《基本法》104條解釋之精神和原則，因此當局提出修正案，規定停職者不得享有相等待遇。多名建制派發言支持，建測規園界議員謝偉銓歡迎政府做法，指區議會情況「比較亂」，期待民政局盡快就相關事宜制定基本標準。曾國衞表示，民政局正同步進行相關工作，訂定有關指引。

民建聯議員、區議會（一）議員劉國勳同樣歡迎修正案，他問及若有區議員作出違誓行為，涉事區議員在律政司展開法例程序前，該區議員也辭職，是否意味政府不能追討有關薪津。

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光說，若政府要追溯有關違誓行為，將在犯事當日開始計起；至於若區議員事後辭職，政府能否追討相關人士的薪酬，鄧忍光指辭職與否，不會影響政府追討涉事者由違誓至辭職前的薪津，但能否追到則是民事訴訟的問題。

收五千意見書 全部認同草案政策方向

曾國衞又稱，經立法會收到5,080份意見書，全部也是認同條例草案的政策方向，主要意見認為修例有利執法者和法庭依法行事，亦有意見認為擁護效忠是公職人員基本要求等。

另外，政府將會提出另一修正案，修改《區議會條例》有關被停職者不得出席會議的字眼。