唐英年：港人不接受硬銷「愛國」　倡小學教中史　升中須考核

撰文： 陳綽嵐 最後更新日期： 2021-04-16 21:24

港區國安法通過後，昨（15日）首次舉行的「全民國家安全教育日」，紀律部隊五間訓練學校舉辦開放日。 前政務司司長、全國政協常委唐英年昨日在《am730》的訪問中表示，香港人普遍不接受硬銷愛國教育，亦難以用數字量度愛國的程度。唐英年認為，加深對中國內地的認識有助建構愛國情懷，當中，家人的言傳身教尤其重要。此外，香港亦有必要改革教育制度，將中國歷史內容納入小學課程和升中評核，以及成為文憑試的必修科，加強中小學生對中國的認識。

唐英年在訪問中表示，香港人普遍不接受硬銷愛國教育，「愛國情懷呢一點，就好難去用一個客觀嘅數字去衡量」，愛國應發自內心。（資料圖片）

唐英年在訪問中表示，香港人普遍不接受硬銷愛國教育，「愛國情懷呢一點，就好難去用一個客觀嘅數字去衡量」，愛國應發自內心。因此，唐英年認為港府應加強軟性宣傳，而非以強硬手法迫港人接受。唐補充，家長亦須肩負起愛國教育的責任，以言傳身教感染子女。

此外，唐英年強調香港有必要改革教育制度，將中國歷史內容納入小學課程和升中評核，以及成為文憑試的必修科，加強中小學生對中國的認識，透過加深了解內地的發展，讓學生在不同方面認識中國，有助建立愛國情懷。