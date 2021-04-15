國安教育｜愛國校：師生應具國家意識　學者：遵官方論如政治宣傳

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-04-15 08:00

本港教育課程陸續滲入國家安全知識，陌生的概念與模糊的「紅線」，令教師難以掌握如何教學。傳統愛國學校創知中學校長黃晶榕認為，課堂依然可以討論爭議議題，例如台獨、港獨、新彊問題，惟師生應具備「國家意識」，老師有責任引導學生與「國家立場一致」，以國家整體利益為優先考慮。 教育學者許漢榮批評，國家安全議題在社會上未達共識，學校卻不被容許開放討論，要以官方論述作為唯一結論，猶如「政治宣傳」。他指在資訊流通的年代，「唔好當學生傻」，學生只會改為與網上「同溫層」對話，思想反而有機會趨向偏激，不會達到愛國效果。 （國安教育系列．下）

延伸閱讀：（國安教育系列．上）國安教育｜老師斥學科指引模糊憂踩紅線 教育局：應引領學生理解

傳統愛國學校創知中學校長黃晶榕表示，學校課堂去年九月起已逐步滲入國家安全元素。（張浩維攝）

黃晶榕校長：要從認識社會主義中國開始

創知中學自去年9月起，在各科陸續加入國家安全教育元素，並改革初中生活與社會科配合。校方又設立「憲法教室」，模仿法庭環境，以助教授《基本法》、《憲法》及《國安法》。

在校內推廣國安教育有逾半年的校長黃晶榕認為，國安教育作為國民教育一部分，關鍵是培養師生的「國家意識」，先認識社會主義的中國，認同自己作為國家的一份子，才能達到自覺維護國家安全及利益。



他指國家安全涉及「更高層次」的範疇，包括法律條文及思想意識，但港人國民身份認同多年未能提升，國家觀念尚未處理好，國安教育今年9月就逼切推行，無疑對教育界是「跳一步、好高要求。」

從中央政府角度思考，他認為本港自回歸後未能為《基本法》第23條立法，自2014年起先後發生雨傘運動、旺角騷亂、反修例事件，「程度一次比一次激烈，規模更大」，不少年輕人有份參與，甚至或有西方勢力高度介入，威脅本港實施一國兩制，「令國家被逼出手劃出紅線」，在香港實施《國安法》，繼而推展國安教育。

促教育局推出更多科目指引

有前線教師批評，教育局國安教育指引劃下「紅線」，卻未釐清何謂「威脅國家安全」，令教學存有疑慮。黃晶榕同意國家安全概念本身有模糊地方，何謂「威脅國家安全」涉及法律定義、個人主觀感覺，而且概念牽涉的範圍廣泛，隨社會發展會有所演變。他認為當局教育指引有改善空間，但實際上難以詳細列出「威脅」國家安全的事項，「就算法律都係啦。」

他認同教師在教學上有挑戰及壓力，特別是課程推行趕急，今年9月起逐步落實，當局至今卻未有教材套及足夠教師培訓，教師只能透過教學實踐去摸索。教育局早前推出小學常識科、中學地理科及高中生物科課程指引 ，解釋國安教育如何融合於各科，他促官方盡快推出更多科目指引，輔以相關教學事例，並製作教材套配合，閘明正確政治立場，協助老師教學。

創知中學校長黃晶榕認為，師生需要有「國家意識」，思考時應以國家長遠整體利益為優先考慮。（張浩維攝）

談台獨 教師結論須指明台灣是中國一部分

教育局國安教育指引強調，教師雖可從不同角度協助學生理解事件，但須明確指出「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間。」黃晶榕認為，課堂仍可討論港獨、台獨敏感議題，也可談及六四事件、新彊「再教育營」，惟教師要有「國家意識」，以國家長遠整體利益、大多數人利益為思考出發點，引導學生與「國家立場一致」。

他舉例，在課堂討論台獨問題時，教師可談及台灣「自稱為國家」，認同台灣是政治實體，具備獨立國家相關元素；從歷史、政治、法律及世界政治格局的層面，協助學生了解及分析問題，最後須歸立出台灣是中國一部分，「台灣係中美鬥爭嘅工具，係呢個政治背景下，台灣作為中華民族一部分，喺國家民族發展上擔當咩角色呢？」

講六四 要呈現西方、反對派及國家觀點

該校新設立的「中華文化館」展出內地發展歷程，提及到六四事件，形容為「北京和其他一些城市發展了一場政治風波，引起社會短暫的動盪。」

黃晶榕說，官方課程無將六四事件列為教學重點，學校不會主動談及，若學生提出疑問，教師可以解答，講述六四事件始末，呈現西方、反對派及國家觀點。他認為教師「唔能夠只係一尾講鎮壓、咩流血」，須引導學生理解國家決策，「呢個係不幸事件，如果唔係適當處理，就會走向蘇聯解體嘅情況」，同時指出六四事件如今成為「國際及反對派抹黑攻擊中國嘅事件。」

創知中學校長黃晶榕強調，討論過程可以批評政權處理方法，學生可以不相信政府一套，但教師有責任引導學生與國家立場一致。（張浩維攝）

被問及教師結論與官方立場有異，會否違反法例或教育指引，黃晶榕未有回應，但指出若教師提出各方觀點，最後開放結論，「只能話係失職，唔算係違反國安法。」

這種具前設的討論，他不否認會引起學生反彈，「學生要慢慢教，唔能太急，要重視聆聽。」他亦不認為是教導學生盲目愛國，學生依然可以批評政權，可以不相信政府，可以選擇愛國與否，只是不可以選擇推翻國家、政權，「你可以對佢無感情唔緊要，但唔能夠唔鍾意就推翻佢。」

教育大學教育政策與領導學系講師許漢榮表示，教育紅線未明，教師只能依書直說，免身犯險境。（梁鵬威攝）

講師許漢榮：向學生加諸觀點與世界教育背道而馳

教育局國安教育指引列明，教師在教學時須向學生明確指出「涉及國家安全的議題沒有爭辯或妥協的空間」，曾任通識科教師的教育大學教育政策與領導學系講師許漢榮表示，過往課程文件甚少出現議題「不容爭議」的字眼。

許漢榮認為，從教育角度而言「無嘢唔可以討論」，討論只須建基於社會所共識的道德及事實根據，教師從旁促進學生討論及思考，協助學生建構個人知識系統、具備求真求知的精神，成為一個獨立思考的人。他指由教師單向灌輸一套知識、甚至加諸觀點在學生身上，是與世界教育潮流、本港教育改革背道而馳。

他認為，課堂討論時考慮國家利益無分對錯，普遍人對國家概念亦不反感，但關鍵是教育局指引混淆國家安全與政權管治危機，而「國家安全」由概念到法律在香港社會均尚未有共識，在這兩個大前題下，當局卻要求教師授課指出國家安全議題不容爭辯，他批評指引並非出於教育目的，而是政治宣傳，告知學生政權不容受到挑戰，「當你嘗試做一啲嘢，去動搖政權時，你會有後果。」

憂學生轉向網上找「同溫層」越趨偏激

「呢個世界無嘢大是大非，樣樣嘢都係是非，樣樣嘢都可以是與非，講大事大非其實係一錘定音，唔想你再討論。」許漢榮認為，課堂討論任何問題包括敏感議題前，若帶有既定立場和結論，並非是理想的學術討論。在討論過程，教師如要引導學生得出唯一結論，過程需要不斷否定學生想法，影響師生溝通氣氛。

他指「唔好當學生係傻」，當課堂不能自由討論，不能兼容多元聲音，在資訊發達年代，學生只會在網絡世界，尋求「同溫層」認同，「唔得咪去『連登』，大把人回應我啦」，思想反而有機會越趨偏激，更加不會達到所謂愛國效果。

國安教育規範專業自主，許漢榮直言對教育前景感到悲觀，他促政府釐清，除國安教育官方教材以外，教師能否輔以坊間教材平衡教學。他又寄語教師保持審慎，以免與「紅線」抵觸，並將目光放遠。