李柱銘吳靄儀獲緩刑　建制各有解讀　劉兆佳：不能有政治僥倖心態

撰文： 沙半山 最後更新日期： 2021-04-16 23:09

2019年8月18日「流水式集會」以及8月31日遊行案件今日（16日）宣判，壹傳媒創辦人黎智英、支聯會主席李卓人在兩案均合共判囚14個月，社民連梁國雄判囚18個月，何秀蘭和區諾軒分別判囚8及10個月。不過，公眾焦點大多落在首次被定罪的李柱銘、吳靄儀、楊森、何俊仁等泛民元老身上，各人雖判監但獲緩刑，免於牢獄之災。 消息一出引起政界熱議，有傳統建制派原以為李柱銘、何俊仁「走唔甩」，稱判刑比想像中輕，亦有建制律師認為案中各人參與程度不同，法官只是按證據判案。 全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，判刑對於幾名法律界知名人士來說，已是不小的懲罰，並傳遞一種訊息，以往老泛民的「政治僥倖心理」並不管用。

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劉兆佳：對法律界知名人士來說 判刑已是污點

劉兆佳接受查詢時表示，目前社會仍然高度政治化，社會對判刑不同看法實屬理所當然。今次幾名民主派元老獲緩刑，劉兆佳指，對於法律界知名人士來說，已經有懲罰的作用，特別是李柱銘在法律界地位高（資深大律師名冊排第一位），今次判刑無疑是污點。

他又指，今次判決向社會帶出訊息，顯示就算在社會有地位、有名望的人士，亦不能有政治僥倖的心理，不要以為法律界人士就是權威，而政府不會控告他們。劉兆佳說，法律面前人人平等，不要以為有西方撐腰就「刑不上」，這訊息對年輕人亦有警醒作用。

各被告到庭的情況。(詳看下圖)

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政法委曾斥「禍港四人幫」 個別建制對判決感意外

建制派亦有不同意見，有傳統建制派表示，李柱銘多年來經常到外國「唱衰香港」，被官媒冠以「漢奸」之名，又提到中央政法委在2019年曾刊登一篇名為《「禍港四人幫」十四宗罪》的文章，將黎智英、李柱銘、陳方安生和何俊仁形容為修例風波暴力衝突的罪魁禍首。雖然李柱銘及何俊仁已入罪，但最終獲緩刑，該人士直言「有少少意外」。

不過，亦有具律師背景的建制中人說，法官判案考慮不同因素，包括被告案中角色、動機以至品格、求情理由，今次判案正好反映出香港的司法獨立，不受左右。