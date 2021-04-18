科技園黃克強：科技是「生存問題」　香港需更多Y、Z世代投入發展

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-18 09:57

香港科技園公司行政總裁黃克強今日（18日）於港台節目《給香港的信》中提到，創新科技發展在未來會愈來愈重要，而在現時全球環境下，世界正因為科技發展而出現紛爭，因此科技並不單純是選擇問題，而是「生存問題」。他指，本港科技的發展端賴Y、Z世代年輕人的支持，呼籲青年人把握機會，共同投入這個大趨勢。

稱香港絕對具備發展條件

黃克強指，科技在現代社會扮演的角色愈來愈吃重，本港政府亦投放很多資源在創科上，香港現時距離「全球科技中心」仍有一些距離，但總體已在正確的道路上發展。他指，在2020年有三千多家初創公司以香港為根據地，僅在科學園就有一千多家科技公司，從23個國家僱用逾1.4萬人，其中有九千多人是專業研發人員。他表示在科學園中，十分重視開發和商業化，希望為創新意念提供萌芽的土壤。

他表示，在這個創新大趨勢下，Y世代和Z世代的角色將愈加重要，社會需要他們加入這個資訊科技生態系統。人才的供應是吸引公司來香港投資的重要因素；有優秀的高科技公司將吸引並培養更多的人才，從而又會吸引更多的公司。這是個良性循環，香港需要開始這個周期。香港在大灣區和亞洲內的戰略地位，提供了獨特的商機，提供技術人才或是香港最緊迫的事項。科學園今年的職業博覽，提供來自270間企業的2,400個空缺，涉及人工智能、機械技術、數據、智慧城市和醫療保健等多個領域，對科技有興趣的朋友應把握機會。

黃克強表示，香港絕對具備發展高科技的條件，有著龐大的鄰近市場、本地人才供應、支持科技發展的機構和政府、金融體系和地理位置。世界會不斷變化，現時難以估計未來十年甚至五年的科技會發展成怎麼，但現時就要做好準備迎接未來。他更指，世界現時正因科技而分裂、有所紛爭，香港投入科技發展，不是一個單純的選擇問題，而是生存問題。