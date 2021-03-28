科技園CEO黃克強：本港科技人才不足　開1100個職位　僅200人獲聘

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-28 10:55

政府近年推動本港「再工業化」，香港科技園公司行政總裁黃克強今（28日）在電台節目表示，香港需要「再工業化」，非舊時聘請數十萬名勞工推動，而是以科技推動工業。 但他指，本港科技人才不足，去年職業博覽有1,100個創科職位空缺，收到7萬份履歷，最終僅200人獲聘，反映業界需要的人才與大學培訓的學生，在技術要求有落差。

黃克強表示，香港需要「再工業化」，非舊時聘請數十萬勞工推動，而是以科技推動工業。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

生產力促進局總裁畢堅文表示，近年致力在大灣區協助港商，甚至遠至孟加拉也會幫忙設廠，透過物聯網、機械人、大數據等高端技術進行「再工業化」。因應本港地少和人工貴情況，他指可透過開設智能生產線應對；「再工業化」亦可令金融、資訊科技、物流等行業受惠。

以大廈對講機系統出口商NiRoTech為例，該公司財務總監葉祖禹表示，在內地及越南均設生產線，近年回流本港設生產線，佔地使用節省五成，線上工人亦節省六成，中港越生產線整合後的產能提高1.5倍。他指，對港有情意結，加上政府推出不同支援計劃，對回流港商很大鼓舞。

黃克強坦言本港過去20多年科技人才不足。（資料圖片）

在人才方面，黃克強坦言本港過去20多年科技人才不足，舉例說去年職業博覽有1,100個創科職位空缺，收到7萬份履歷，最終只有200人獲聘，認為業界需要的人才與大學培訓的學生，在技術要求有落差。他又指，入行門檻只需要大學畢業及有1至2年工作經驗，即使讀工程、電腦等學科都有機會；若懂科技及有數年經驗更搶手，重申科技行業在全球均有前途，呼籲年輕人及家長認真考慮。

畢堅文補充指，生產力促進局的實習生計劃同樣搶手，逾千名大學生爭30個名額，反映年輕人知道科技是未來。