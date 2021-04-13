專訪｜科技園推創科領袖培訓　CEO黃克強寄語：學嘢是結果非目標

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

近年本港力追創科發展，其中要重點追趕的一項，便是人才不足、不匹配的困境。科技園公司行政總裁黃克強早前曾表示，去年一次職業博覽中收到7萬份履歷，最終僅200人獲聘，反映業界所渴求的人才與大學培訓的學生，在技術要求有落差。 黃克強接受《香港01》專訪時，坦言培育人才需時，又言創科發展是一次文化上的改變。他又寄語有志在創科範疇發展的本地年輕人，面對全球競爭，「需要夠視野，夠叻先得」，又提醒初出茅蘆畢業生，進入職場「不是來學嘢，學嘢是結果不是目標。」

黃克強表示，計劃同時面向本地及全球專才，冀藉此機會，吸引外地人才，令本港成為一個創科大融爐。（歐嘉樂攝）

黃克強早前在傳媒訪問中提及，去年一次職業博覽有逾千個創科職位，收到7萬份履歷，但最終僅200人獲聘，反映業界所渴求的人才與大學培訓的學生，在技術要求有落差。這番言論引來業界討論。

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培育人才需時 發展創科是文化改變

黃克強坦言，培育人才需時，因過往本港專注金融、物流、服務等行業，而真正開始投入創科，也只是最近4、5年的事，需要時間讓人才發展一系列技能。他謂，整個創新科技發展，是一次由low tech變high tech的文化改變，「改變一件事情，可以是一兩個月或者一兩年，但是要改變一個文化是需要Generations（世代）的。」

「我不敢說是3年還是5年，但這會是一個慢慢的改變。」黃克強以自己為本港某傑出學生評選擔任評判時的觀察為例，說明以往不少參選學生都明言要做律師、做醫生，到近年多了優勝者說會跟隨夢想，成為工程師。

有發展機會 人才自然留低

他又說，本港對外來人才具吸引力，因生活方式接近外國，加上政府近年在創新科技方面放不少資源，讓大家看到機會，「香港其實有好的優勢去搞科技。」至於人才來了要如何留住？他直言，現時有不少支援政策，包括加快工作簽證、科學園亦提供住宿幫助，但最重要的還是發展前途，「好實際嘅，只要有機會佢就會留低。」

近年本港創科環境有無改變？黃克強就指，自己自2016年出任科技園公司CEO，當時園區內就業人數僅5,000至6,000人，現時增至1.4萬至1.5萬人，至於公司數量，則由當時約500間，增至現時約1,000間。他又謂，不少人會問疫情之下，是否有很多公司倒閉，他會這樣回答：「的確，好多公司係唔得嘅，但我們都有net gain（淨增長），增加百多間。」

推計劃助園區公司尋覓人才 未來推廣至園區外科企

為培育更多創科專才，科技園公司推出「明日創科領袖培訓計劃（TLT）」，與夥伴企業合作，為人才提供持續培訓，以及園區公司的全職工作。計劃去年有6間園區內的企業參加，收到超過600份本地及海外申請，分別佔八成及兩成，最終有8人獲選，當中6人畢業自本地大學，亦有來自劍橋大學、倫敦帝國學院的畢業生。今年為第二屆，現時正接受申請，今年參與計劃的園區企業大增逾4倍至29間。

黃克強表示，計劃同時面向本地及全球專才，冀藉此機會，吸引外地人才，令本港成為一個創科大融爐，未來亦會進一步強與非園區公司的合作，例如一些本來在工業邨有研發基地的企業。他寄語本地年青人，要明白今時今日講求全球競爭，「需要夠視野，夠叻先得」，而香港年青人並不「輸蝕」，但不要怕「蝕底」。

快言快語的他又直言，年輕人要先努力做出結果，才會得到賞識，繼而獲得更多學習機會，「你係諗住來做嘢，不是來學嘢；學到嘢是結果，不是目標。」