選舉改制︱「國家隊」提名會計界選委　許正宇：更符國家與港利益

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-18 11:23

中央落實修改香港選舉制度，本地立法草案上周提交立法會首、二讀。在新建議下，會計界一半席位（15席）將由「國家隊」提名產生，剩下席位亦由團體票取代個人票。 財經事務及庫務局局長許正宇今日（4月18日）發表網誌，大讚新制符合香港實際情況，有利於「一國兩制」行穩致遠。他稱，在會計界選委中加入「國家隊」提名，讓選委會在履行職能時更多從建設國家和香港的考慮出發。

▼選舉修例草案重點▼

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稱提名者為「香港會計業界的精英」

許正宇指，新建議下會計界選委，一半將由國家財政部聘任的香港會計諮詢專家協商產生，並經由這些專家組成的「香港會計諮詢專家協會」提交。他指，這些專家除了是「香港會計業界的精英」，亦會「參與建設國家的會計制度」，為制定及優化準則提供意見，形容由他們提名產生選委會委員，有利於選委會「在履行職能時更多從建設國家和香港的考慮出發，作出符合國家和香港利益的選擇」。



在團體選舉方面，許正宇說，根據《專業會計師條例》註冊，及根據《財務匯報局條例》所界定的註冊公眾利益實體核數師，將可登記成為團體投票人，「既保留業界代表性，亦確保會計師均衡有序參與」。

許正宇。（資料圖片）

許又提到，在草案建議中，根據《證券及期貨條例》獲發牌、並有權在八個金融行業組織中表決的團體，將有資格登記成為金融服務界選委會投票人；此外，合資格投票人亦包括有權在金銀業貿易場理監事會表決的團體。他形容，上述提到這批人都是本地金融業界的翹楚，市場經驗豐富，深具愛國愛港情懷，多年來為香港金融市場默默打拼，亦為內地金融市場的開放及發展出謀獻策。

他指，行業組織中同時包括了中資證券業協會及中資期貨業協會，反映了近年中資金融業界在香港市場的長足發展及貢獻。