選舉改制︱狄志遠：偕泛民可取15至16席　料未來兩年先民生後民主

撰文： 林劍 最後更新日期： 2021-04-18 12:51

中央落實修改香港選舉制度，參選立法會門檻大增，民主派能否「入閘」亦成謎。新思維主席狄志遠今日（18日）於電視節目中表示，民主派從來都是以少數派身份監督政府，認為無論制度有多不利，都不應放棄議會平台，預料若團結一致，民主派和中間派日後可在立法會選舉合共最多取得15、16席。 他預期，未來兩年議會以至整體香港都會是「先民生、後民主」，待社會穩定下來後，才有空間繼續推進民主。

▼選舉修例草案重點▼

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籲勿放棄議會平台

狄志遠表示，新思維向來希望透過不同平台參與、推動社會發展，即使新制民主成分有倒退，也不會否定議會平台。他指，未來民主派激進光譜的發揮空間非常小，務實理性路線會佔主導，相信如果民主派有心參與、團結一致，連同中間路線有機會取得立法會15、16席，成為「有影響力的少數」。

他又指，民主派從來都是少數，在夾縫中爭取民主，靠凝聚民意監督政府，無論制度有多不利，都不應放棄議會平台，他會保持謙卑的心態爭取提名和選民支持。他又指，議會「一言堂」對於政府施政肯定是不利的，如果中央如此大動作後都無助改善特區施政，終究也是「捉蟲」，因此相信未來民主派參與議會的機會仍在。

狄志遠。（資料圖片）

對於未來政治局面，狄志遠預期未來兩年議會生態將是「先民生、後民主」，經歷社會動盪後中央加強對港的政治控制，要等待社會回復穩定、凝聚更多共識後，推進民主的空間才會相對鬆動，這是個「鐘擺」的效果。

至於六四歷史等政治議題，狄志遠反問：「在一國兩制下，為什麼不可以提？」過往是說什麼，未來也是說什麼，不可能亦沒有必要逃避。