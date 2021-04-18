梁志祥指煽惑投白票釀不公　羅健熙：不影響結果　只影響政府面子

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-18 14:49

立法會正審議選舉改制修例草案，當中加入新罪行，任何人在選舉期間內藉公開活動，煽惑他人不投票、投白票或廢票，即屬非法，最高可判監3年。 民建聯立法會議員梁志祥今日（18日）指，規管煽惑他人投白票有一定道理，認為投白票的確會影響整個選舉，造成選舉不公平現象，或令選舉有一定導向。 民主黨主席羅健熙反問，如果有人拉票時認為全部參選人都不夠「愛國愛港」呼籲別人不要投票有何不可，重申投白票不會影響選舉結果，不明白對參選人有何不公平，反而只是會影響政府面子。

梁志祥。（資料圖片）

梁志祥出席港台節目《城市論壇》時舉例指，數年前立法會議員黃毓民曾動員投白票，當時令泛民選票減少，質疑這會製造選舉不公平現象。

羅健熙認為呼籲投白票沒有問題，假如有人聽從黃毓民，「是他叻囉」。他又質疑，嘗試規管投白票相當諷刺，笑言之前有200多萬人簽名支持人大選舉改制，而全港有效選民只有300多萬人，故理論上政府無需要擔心白票太多，但現實中政府明顯擔心多人投白票成為風氣，令選舉顏面不保。他又指，投白票不影響選舉結果，不似特首選舉會無法達到當選門檻，「對參選人有何不公平？」

▼選舉修例草案重點▼

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香港專上學院講師陳偉強指，投白票的真正得益者是激進派，因為他們如果不夠票參選就會發起投白票，狙擊溫和民主派。他稱，規管投白票可保障溫和民主派，不認為政府會擔心無面子。

鍾劍華指，世界各地投白票或呼籲投白票都不犯法，對於「呼籲別人做不犯法的事竟然犯法」難以理解。他指民調顯示有61%受訪者稱很可能投白票，若白票真的很多，會令政府尷尬，「『兜口兜面』刮了完善選舉制度一巴」。

建制泛民批新劃界破壞地區完整性

至於立法會直選重新劃成10區，羅健熙稱暫無研究對選情影響，但認為沙田、黃大仙兩區剛好都是民主派得勝最高的區域，難免令市民觀感不好。

梁志祥亦認為劃界有不理想，因為只是從人口劃界，令跨行政區劃界發生，比如離島被劃入港島令拉票更難，但他不贊成新劃界針對民主派。

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政府擬於票站設關愛隊 學者：不礙公平性沒有問題

政府在新修例下建議在投票站立設立「關愛隊」，梁志祥指，民建聯在2019年區議會選舉時已建議推出，質疑當時有人嘗試靠排隊阻止長者投票，個人沒有想過「關愛隊」是否對建制派有利，認為是公平性的問題。

羅健熙則指，以往票站的行政安排有很多改善空間，如站內人手沒有靈活調配，但他認為沒必要設關愛隊，但指孕婦等人士的話有很多需要幫助，同時亦有選民趕着上班，未必能夠排隊投票，應全面幫助所有人更易投票。

鍾劍華表示，社會不時推出對長者、殘疾人士等的便利措施，認為只要不會影響到其他選民投票的公平性，則沒有問題。