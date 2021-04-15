立法會直選沙田一分為二　第一城站南北分治　區議員批社區被切割

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-04-15 07:00

《2021年完善選舉制度(綜合修訂)條例草案》昨日（14日）在立法會通過首讀及開始二讀，其中立法會地方選區將由現時35席下降至20席，現時五大區拆細為10區，不少原屬同一區議會的地區，例如沙田、黃大仙都將分拆至不同的地方選區。 《香港01》記者到沙田第一城視察，並找居民訪談，發現大部份居民都不知道即將劃界。有當區區議員表示，不明白劃界將同一社區分割的邏輯。

沙田第一城和愉田苑所屬的第一城選區，與欣廷軒、愉翠苑等為主組成的愉欣選區，本來是相鄰的同一社區，不過在新的立法會劃區下，以一條插桅杆街為界線，該街以北的第一城與大埔、北區等同分為新界東北，以南的欣廷軒、愉翠苑則連同馬鞍山等選區，與西貢等一同分為新界東南。自此，一街之隔將分為兩個不同的立法會選區，與過去兩區街坊一起活動的社區生活習慣大相逕庭。

▼沙田愉欣、帝怡兩區，分別歸新界東南和新界東北，與就近社區有明顯差異▼

區議員：區內交通相連 無理由找兩個立法會議員處理

愉欣區區議員勞越洲表示，以往新界東是一個完整的概念，「大埔、西貢、沙田、北區，是一個非常完整的選區概念，你不會將一個選區劏開一半，做第二個選區。」他指，起初得知消息感到愕然，因為選區不再完整，質疑將愉欣選區及愉城選區分在不同的立法會選區不合邏輯。

勞越洲指，區內交通相連，沒理由要找不同的立法會議員處理。他舉例，巴士線向來多居民關注，而區內巴士總站出發的巴士會經過分屬新界東北和新界東南的選區，新分區令市民日後不知該向哪位立法會議員提出意見才好。

他又指，有居民向他反映，認為日後的立法會議員需要更接近地區，因為地區直選的議席減少，令議員要兼顧的民生事務多了。

愉欣選區的名字雖然是由人口最多的愉翠苑（左）和欣廷軒（右）組成，但其實還包括小瀝源、恒生大學、大老山隧道入口、沙田醫院、亞公角和一大片山區，山區部份遠至與大水坑選區為鄰。

▼修改選舉規則細節▼

+ 2 + 2 + 2

居民：日後社區有事 不知找哪位立法會議員幫忙

本身住在當區的杜小姐相信，新劃界有機會造成投票混亂，日後在社區有事需要找立法會議員，亦有機會不知道找誰幫手，「好似啲諸侯國分治，（同一地區）統一好啲，你分咁細，想法好難貫徹到底。」

在愉翠苑居住的冼先生則指，日常生活都會到新劃界的另一區乘車，投票時卻無法影響另一區，「不明白為甚麼要那麼分」。他認同，日後地區直選立法會議員要更兼顧地區事務，認為立法會議員集中管較小的地方會比較好。